La jugada ‘Maradoniana’ de la joya de la Selección Colombia que le da la vuelta al mundo

Obra de arte en el terreno de juego. Descubre la increíble jugada 'Maradoniana' de la joya de la Selección Colombia que le da la vuelta al mundo.

En las categorías inferiores de la Selección Colombia hay una auténtica joya. No solo firmó con Liverpool con apenas 17 años, antes de jugar el Mundial Sub-17 también le dio la vuelta al mundo con un jugada ‘Maradoniana’. ¡Y no es por exagerar!

La Selección Colombia Sub-17 dio un auténtico recital de buen fútbol para consagrarse campeona del torneo sudamericano de la categoría. El protagonista de esta historia aportó tres asistencias y un gol.

“El Liverpool ha llegado a un acuerdo para fichar a Samuel Martínez del Atlético Nacional. El centrocampista ofensivo de 17 años se unirá a la Academia de los Rojos antes de la temporada 2027-28, tras completar una jugada para llevarlo al club”, anunció el equipo inglés el 21 de julio antes de que la joya colombiana volviera a dar de qué hablar.

La jugada ‘Maradoniana’ de Samuel Martínez que le da la vuelta al mundo

Samuel Martínez con Colombia. (Foto: Getty)

Colombia terminó la participación en la U18 UEFA Friendship Cup 2026 con una derrota 2-0 contra Brasil en el partido por el tercer puesto. Sin embargo, en este torneo amistoso preparatorio para el Mundial Sub-17, Samuel Martínez dejó una jugada al mejor estilo de Diego Maradona que le dio la vuelta al mundo.

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Este es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17

Llega como uno de los equipos a seguir en el torneo. La Selección Colombia Sub-17 integra el Grupo L del Mundial de la categoría con Japón, Serbia y Honduras. El debut será contra el seleccionado japonés el sábado 21 de noviembre.

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