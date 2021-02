Agenda de hoy, jueves 18 de febrero: UEFA Europa League, Liga MX, Copa Argentina, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un jueves 18 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la vuelta de la UEFA Europa League, partidos de Liga MX, Copa Argentina, la Liga Betplay de Colombia y mucho más.

UEFA Europa League

Dynamo Kiev vs. Club Brujas | 16avos de final, ida

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

9:00 CDMX

Braga vs. Roma | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Krasnodar vs. Dinamo Zagreb | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Real Sociedad vs. Manchester United | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Estrella Roja vs. AC Milan | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Slavia Praga vs. Leicester City | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Wolfsberger vs. Tottenham | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Young Boys vs. Bayern Leverkusen | 16avos de final, ida

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Antwerp vs. Rangers | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Benfica vs. Arsenal | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Salzburg vs. Villarreal | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Granada vs. Napoli | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Lille vs. Ajax | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Maccabi Tel-Aviv vs. Shakhtar Donetsk | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Molde vs. Hoffenheim | 16avos de final, ida

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga MX | México

San Luis vs. Santos Laguna | Jornada 7

0:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:05 VEN, BOL

22:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:05 CDMX

Copa Argentina

San Lorenzo vs. Liniers | 32vos de final

21:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:10 VEN, BOL

19:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:10 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Jaguares vs. La Equidad | Jornada 7

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Millonarios vs. Deportivo Pasto | Jornada 7

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

América vs. Independiente Santa Fe | Jornada 7

22:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:05 VEN, BOL

20:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:05 CDMX

