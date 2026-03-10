El sueldo de Falcao serviría para que Rodrigo Contreras no se vaya de Millonarios

En Millonarios surgió una nueva figura. Rodrigo Contreras es el jugador sensación de todo el fútbol de Colombia y en tan solo nueve partidos ya se empezó a hablar de la posibilidad de que el equipo ‘Embajador’ compre sus derechos deportivos. Con el sueldo de Radamel Falcao García, lo podría empezar a hacer…

Contreras fue presentado el 13 de enero de 2026 en Millonarios y poco ruido hizo. Hay que decir la verdad. Sin embargo, el delantero argentino de 30 años tan solo necesitó de dos partidos para anotar su primer gol en la Liga Colombiana I-2026 y lo mejor estaba por venir.

Luego de anotar dos goles, uno desde antes de la mitad de la cancha, en la victoria 1-3 que eliminó a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, Rodrigo Contreras volvió a anotar un golazo en el triunfo 2-0 ante Cúcuta Deportivo por la décima fecha de la Liga Colombiana, y ya se empezó hablar de su futuro. ¿Falcao es la clave?

El sueldo de Falcao serviría para que Contreras no se vaya de Millonarios

Contreras está en condición de préstamo en Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2026 y el Club de Deportes Antofagasta le puso una opción de compra por 2 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el sueldo de Radamel Falcao, según la emisora ‘Blu Radio’, es casi de un millón de dólares cada seis meses, Millonarios podría utilizar este dinero para que el delantero argentino no se vaya del equipo. Tendrían casi la mitad de lo que cuestan los derechos deportivos de Rodrigo Contreras.

El salario de Rodrigo Contreras en Millonarios estaría cerca de esta cifra

Sin un dato oficial y con base a los 83 millones de pesos colombianos que ganaba al mes en el equipo Universidad de Chile, se estima que el salario de Rodrigo Contreras en Milonarios sería de más de 100 millones de pesos. Más de 26.000 dólares mensuales.

