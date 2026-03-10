Hace pocos días Barcelona SC dio a conocer que Leonai Souza no seguirá en el equipo para este 2026. El volante brasileño, quién fue figura de LigaPro en el 2023, ya tendría nuevo equipo.

Sonó para los grandes de Ecuador pero sería el Danubio de Uruguay el equipo que estaría en negociaciones avanzadas para el fichaje de Souza según la prensa local.

El jugador tiene la nacionalidad uruguaya, por lo que tiene la ventaja para esa liga de no cumplir plaza de extranjero. Leonai Souza en Ecuador jugó 118 partidos con Barcelona.

En la propia LigaPro sonó para Emelec y Liga de Quito cuando ambos equipos buscaban un nuevo volante de contención. Al final parece que todo quedó en rumores.

Barcelona este año firmó con Matías Lugo, Milton Céliz además de ratificar a Jean Carlos Montaño y Jhonny Quiñónez como los volantes centrales elegidos por César Farías.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

