Agenda de hoy, martes 16 de febrero: UEFA Champions League, Liga Betplay, Liga BBVA de Expansión y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un martes16 de febrero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como el retorno de la tan ansiada UEFA Champions League, partidos de Liga Betplay de Colombia y el ascenso de México con la Liga BBVA de Expansión.

UEFA Champions League

Barcelona vs Paris Saint-Germain | Octavos de final, ida.

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Leipzig vs Liverpool | Octavos de final, ida.

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Patriotas vs. Alianza Petrolera | Jornada 7

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Once Caldas vs. Atlético Nacional | Jornada 7

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Liga de Expansion | México

Pumas Tabasco vs Cimarrones | Jornada 6

22:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:05 VEN, BOL

20:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:05 CDMX

Correcaminos vs. Leones Negros | Jornada 6

00:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA (martes)

23:05 VEN, BOL

22:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

20:05 CDMX

