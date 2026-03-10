Es tendencia:
Barcelona SC

Dixon Arroyo dejó Barcelona SC y ahora es relacionado con este equipo de LigaPro

Tras su polémica salida y paso por Barcelona SC, Dixon Arroyo ahora es relacionado con este equipo del fútbol ecuatoriano.

Por Jose Cedeño Mendoza

El equipo al que es relacionado ahora Dixon Arroyo
© GettyImages/ Edit BVEl equipo al que es relacionado ahora Dixon Arroyo

Dixon Arroyo fue una de las polémicas salidas de Barcelona SC en este 2026. Fue un jugador que no pudo rendir como se esperaba en 2025, y en medio de los malos resultados, el club apuró su salida. Arroyo no ha encontrado un nuevo equipo, y ahora es relacionado con otro equipo.

En De Una, Javier Ruiz reveló que Dixon Arroyo fue visto cerca del estadio ‘Chucho’ Benítez. En este reducto entrena Guayaquil City, que habitualmente es una “segunda oportunidad” para jugadores que salen con polémica o no rindieron en Barcelona SC.

Por lo cual, Dixon Arroyo podría llegar al City, el equipo ciudadano tiene aún chances de contratar a nuevos jugadores y ha comenzado esta LigaPro con 2 derrotas y 1 empate. De ahí que, sea evidente que necesitan refuerzos justamente en la mitad de la cancha.

Arroyo no pudo rendir como se esperaba en Barcelona SC, y era uno de los jugadores más cuestionados de la hinchada. También sonó para regresar a Emelec, no obstante, la directiva azul confirmó que no estaban interesados en ningún jugador amarillo.

Dixon Arroyo la pasó mal en Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Las próximas horas serían claves para que Arroyo encuentre un nuevo equipo en Ecuador. El volante que pasó por el Inter Miami, también ya se ha quedado con pocas opciones si quiere volver a jugar en el extranjero. De ahí que, solo la LigaPro aparezca como opción.

Los números de Dixon Arroyo en Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, en dos temporadas, Dixon Arroyo jugó un total de 77 partidos entre todas las competencias. No marcó ningún gol y apenas dio 1 asistencias. El futbolista ecuatoriano sumó en cancha poco más de 4.000 minutos, siendo titular y suplente.

El valor de mercado de Dixon Arroyo

Ahora mismo, Dixon Arroyo tiene un valor de mercado de 300 mil dólares. Sin embargo, cualquier equipo que decida contratarlo podrá hacerlo “sin problema” porque el futbolista está libre y ya no tiene ningún contrato con algún equipo.

Encuesta

¿Dixon Arroyo debe jugar en el City?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Dixon Arroyo disputó 77 partidos y registró una asistencia durante su etapa en Barcelona SC.
  • El volante ecuatoriano posee actualmente un valor de mercado estimado en 300 mil dólares.
  • Guayaquil City negocia el fichaje del jugador tras su salida de Barcelona SC en 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
