¿Qué pasa si Barcelona SC empata, pierde o gana contra Botafogo en la Copa Libertadores?

Barcelona SC enfrentó a Botafogo en la ida y acabó empatando el partido 1 a 1. Por lo cual, ahora los amarillos en Brasil tienen hasta dos resultados que le permitirían pelear por la fase de grupos, uno lo clasifica directo y otro lo lleva a los penales.

Es el último encuentro de esta fase de repechaje histórica para Barcelona SC, puesto que, en un comienzo se especulaba con que el club no pasara ni la fase 2 del torneo, donde eliminó a Argentinos. Por lo cual, ahora sus expectativas de avanzar en la Fase 3 aumentan.

¿Qué pasa si Barcelona SC empata contra Botafogo?

Cualquier empate entre Barcelona SC y Botafogo manda el partido automáticamente a los penales. No hay tiempos extras ni gol visitante en la Copa Libertadores, por lo cual, si hay igualdad en los 90 minutos más el resultado de la ida se define en los penales.

¿Qué pasa si Barcelona SC gana ante Botafogo?

Si Barcelona SC vence a Botafogo seguirá agigantando su leyenda de eliminar a equipos brasileños y también se meterá en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, también sumará un premio económico de 3 millones de dólares.

¿Qué pasa si Barcelona SC pierde ante Botafogo?

Si Barcelona SC pierde contra Botafogo no todo sería tristeza para el equipo amarillo, puesto que, aunque no entre a fase de grupos de la Copa Libertadores, si acabará jugando la Copa Sudamericana. El ‘Ídolo’ se clasifica a grupos del torneo.

