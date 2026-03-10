El sorpresivo once que pondrá Barcelona para enfrentar a Botafogo

Tras el empate de la ida, Barcelona deberá buscar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Botafogo en Brasil. César Farías alista su posible once y hay una sorpresiva decisión.

Viene de marcar en LigaPro, sin embargo el argentino Darío Benedetto arrancará en el banco de suplentes para este partido. Otros nombres como Joao Rojas regresará a la estelaridad como volante central.

Byron Castillo y Jonathan Mina serán los extremos, mientras que Jhonny Quiñónez y Milton Céliz arrancan como volantes centrales. Gustavo Vallecilla será lateral por izquierda.

Cualquier resultado con victoria para Barcelona o Botafogo los clasificará a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, si hay empate ambos irán a la definición por penales.

José David Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz; Byron Castillo, Joao Rojas, Jonathan Mina; Sergio Núñez, sería el once de Barcelona para este compromiso.

¿A qué hora comienza el partido de Botafogo vs Barcelona SC?

El partido de Botafogo vs Barcelona SC, comenzará desde las 19H30 EC) de este martes 10 de marzo de 2026. El ganador de esta llave también será el primer clasificado de toda la Fase 3, que termina el jueves.

Darío Benedetto – Barcelona. Foto: BSC.

¿Qué canal pasa Botafogo vs Barcelona SC?

Al igual que en la ida, el partido de Botafogo vs Barcelona SC se podrá ver por las siguientes señales: ESPN, Disney+ Premium, Pluto TV y también la señal abierta de YouTube Telefé.

