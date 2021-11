A Edinson Cavani no le asombraron las críticas contra el ciclo del Maestro Tabárez

La Selección Uruguaya tendrá en noviembre la posibilidad de reponerse en las Eliminatorias de Conmebol tras haber sacado apenas un punto en la triple fecha de las clasificatorias a Qatar 2022. La Celeste, sin embargo, no la tendrá fácil al enfrentar a Argentina y a Bolivia, en La Paz.

Dentro de una larga lista de bajas por lesión se destaca la de Edinson Cavani, que no estará junto a sus compatriotas en estas jornadas. El atacante de Manchester United habló con El Observador y destacó que no le sorprendieron las críticas al Maestro Tabárez, que fue puesto en duda como entrenador del elenco charrúa tras los malos resultados de octubre.

"El fútbol el así, la prensa, algunos más, algunos menos, uno está en el fútbol hace muchos años y va a ser siempre así, por momentos te van a dar para arriba y por momentos llegarán las críticas y hace parte de lo que es nuestra profesión. No me asombra nada de esto", resaltó el ex Napoli.

Uruguay se encuentra hasta el momento en la quinta posición, la que otorga un boleto para el repechaje, aunque sólo hay un punto de diferencia entre el tercer y quinto lugar. La Celeste necesita sumar y salir de la racha negativa para no quedarse afuera del Mundial con seis fechas de Eliminatorias restantes.

La lesión que lo sacó de la convocatoria

Cavani aprovechó para aclarar el porqué de su ausencia con la selección: "Antes de comenzar la temporada, tuve una molestia en el tendón del posterior. Me hizo estar un par de semanas afuera hasta que empecé a sumar minutos en mi equipo. Iba mejorando, pero después de Tottenham empezó para trás. Son lesiones difíciles y decidió hacer el tratamiento para que no se siguiera agravando".