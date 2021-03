Alianza Lima | Carlos Bustos: "Es difícil cuando no haces pretemporada"

Alianza Lima tuvo un partido regular de menos a más ante Cusco FC por la tercera fecha de la Liga 1. Los íntimos estuvieron con el marcador en contra en dos ocasiones y en las dos logró igualar con goles de penal.

En cuanto a juego, no se vio mucha elaboración, sino sorpresa y cambios que resultaron en el segundo tiempo. Para el técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos, iniciar la Liga 1 sin pretemporada es complicado.

"Es muy difícil, cuando un equipo no puede hacer pretemporada, ser el favorito. Sabemos la camiseta que representamos. La inclusión de Jefferson Farfán es un plus para nosotros, pero no podemos estar a la altura de los que arrancaron con mucho tiempo de anticipación", dijo en nota a Gol Perú.

"Es muy poquito el tiempo de preparación, no tenemos pretemporada, pero tampoco tenemos excusas, estamos contentos de estar acá. Vamos a afrontar los partidos tratando de quedarnos con los tres puntos", agregó.

El próximo encuentro de Alianza Lima será el 11 de abril ante Sport Huancayo, rival que lo venció en la última fecha de la Liga 1 2020.

