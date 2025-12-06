DT de Costa de Marfil también habló de la Selección de Ecuador tras el sorteo del Mundial

En medio de las virales palabras del DT de Curazao sobre la Selección de Ecuador, desde Costa de Marfil también analizaron el nivel de Ecuador con miras a la siguiente Copa del Mundo 2026.

Emerse Faé, DT de Costa de Marfil, si hizo una análisis y dio impresiones más detalladas sobre la ‘Tri’. “Es un buen equipo, los vi en el Mundial 2022 y siempre querían ir para adelante, a buscar el resultado”, empezó.

“Tiene muy buenos jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho, será uno de los rivales difíciles del grupo”, complementó sobre dos de las figuras del combinado nacional.

Para muchos analistas, el partido entre Costa de Marfil y Ecuador será clave para la definición del segundo lugar, asumiendo que Alemania cumple la lógica y avanza primero en el grupo E.

Costa de Marfil viene de ganar la Copa Africana de Naciones y hoy tienen jugadores destacados como Amad Diallo, Franck Kessié, Sebastián Haller, Nicolás Pepé entre otros.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador jugará contra Costa de Marfil el 14 de junio

Contra Curazao el 20 de junio

Fiinalmente contra Alemania el 25 de junio

DT de Costa de Marfil – Emerson Faé

