Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección de Ecuador

DT de Costa de Marfil también habló de la Selección de Ecuador tras el sorteo del Mundial

La Selección de Ecuador también fue emparejado con Costa de Marfil y el DT habló de la 'Tri' en el marco del sorteo del Mundial.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
DT de Costa de Marfil también habló de la Selección de Ecuador tras el sorteo del Mundial
DT de Costa de Marfil también habló de la Selección de Ecuador tras el sorteo del Mundial

En medio de las virales palabras del DT de Curazao sobre la Selección de Ecuador, desde Costa de Marfil también analizaron el nivel de Ecuador con miras a la siguiente Copa del Mundo 2026.

Emerse Faé, DT de Costa de Marfil, si hizo una análisis y dio impresiones más detalladas sobre la ‘Tri’. “Es un buen equipo, los vi en el Mundial 2022 y siempre querían ir para adelante, a buscar el resultado”, empezó.

“Tiene muy buenos jugadores como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho, será uno de los rivales difíciles del grupo”, complementó sobre dos de las figuras del combinado nacional.

Para muchos analistas, el partido entre Costa de Marfil y Ecuador será clave para la definición del segundo lugar, asumiendo que Alemania cumple la lógica y avanza primero en el grupo E.

Costa de Marfil viene de ganar la Copa Africana de Naciones y hoy tienen jugadores destacados como Amad Diallo, Franck Kessié, Sebastián Haller, Nicolás Pepé entre otros.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

  • Ecuador jugará contra Costa de Marfil el 14 de junio
  • Contra Curazao el 20 de junio
  • Fiinalmente contra Alemania el 25 de junio
Publicidad
Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026

ver también

Los primeros descartados de Tiago Nunes para Liga de Quito 2026

DT de Costa de Marfil – Emerson Faé

DT de Costa de Marfil – Emerson Faé

En resumen

  • Emerse Faé, DT de Costa de Marfil, calificó a Ecuador como un “buen equipo” que “siempre quería ir para adelante” en Qatar 2022.
  • El entrenador destacó a Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho como “muy buenos jugadores”.
  • El partido entre Costa de Marfil y Ecuador será clave para el segundo lugar del Grupo E, detrás de Alemania.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La Selección de Ecuador jugará contra estos rivales en la previa del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

La Selección de Ecuador jugará contra estos rivales en la previa del Mundial 2026

Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Las insólitas declaraciones del entrenador de Curazao sobre la Selección de Ecuador

Los mejores memes del grupo de Ecuador en el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Los mejores memes del grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Piero Hincapié comete un terrible error que le cuesta la derrota a Arsenal
Fútbol de Ecuador

Piero Hincapié comete un terrible error que le cuesta la derrota a Arsenal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo