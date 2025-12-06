Arsenal se estaba llevando un empate sufrido, pero importante contra Aston Villa. Sin embargo, sobre el final Emiliano Buendía anotó el gol de la victoria para los ‘Villanos’ que apreta toda la Premier. No obstante, la jugada que duele a Arsenal llega de un grave error de Hincapié.

El central ecuatoriano hizo un gran corte al minuto 93′, no obstante, el defensor “se enredó” con la pelota y cuando podía tener control y terminar el partido en empate, sacó el balón al lateral apurado. De ese lateral nace la jugada de Aston Villa.

Nuevamente, Piero Hincapié volvió a tener un partido muy complicado en defensa, pero también con buenas sensaciones. Arsenal tiene ahora mismo a 3 centrales “naturales” lesionados y solo a Hincapié en buen estado de forma. No obstante, esta derrota duele y mucho.

Ahora Arsenal se queda a solo 3 puntos de Aston Villa, que recortó unidades, mientras que Manchester City se podría poner a solo 2 puntos si le gana Sunderland. Los ‘Gunners’ no pueden tener una Premier tranquila y cada vez se le acercan al liderato.

Aunque Hincapié queda en la foto del último error de Arsenal, el equipo de Arteta jugó un muy mal partido y estuvo lejos de presentaciones anteriores, donde sí fue bueno desde lo colectivo. Se vieron superados casi todo el partido por el Aston Villa.

La tabla de posiciones de la Premier League

Con esta derrota, Arsenal queda puntero en la Premier League, pero muy complicado contra rivales directos:

En síntesis:

