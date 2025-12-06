La Selección de Ecuador ya sabe que tendrá que jugar contra Alemania, Costa de Marfil y Curazao en el Mundial de 2026. No obstante, ahora se confirmó cuáles serán los rivales que estará enfrentando ‘La Tri’ en la previa del torneo, en la fecha FIFA del mes de marzo.

Un secreto a voces era el enfrentamiento a disputarse contra Países Bajos, el cual se jugará en Ámsterdam. Pero poco después del sorteo del Mundial 2026 se confirmó que ‘La Tri’ también estará jugando contra una selección africana, pensando en Costa de Marfil.

En diálogo con DSports, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, confirmó que Ecuador estará jugando también contra Marruecos en la doble fecha FIFA de marzo. Lo que se espera es que dicho encuentro se juegue en Madrid.

Ecuador tuvo que cambiar su ruta de amistosos sobre el camino, ya que el sorteo lo emparejo con un equipo africano y con uno europeo, de ahí que, se planifique dos amistosos con equipos de estos continentes, y no con solo europeos como se tenía pensado en un inicio.

Beccacece estuvo en el sorteo con Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador es uno de los candidatos a avanzar en su grupo en el Mundial 2026, sin embargo, ‘La Tri’ necesita llegar bien a este torneo, para no repetir lo que pasó en el Mundial de 2022, donde se terminó quedando fuera en un grupo con un rival UEFA y uno de África.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

Estos son los días que jugará la Selección de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio de 2026)

(14 de junio de 2026) Ecuador vs Curazao (20 de junio de 2026)

vs Curazao (20 de junio de 2026) Ecuador vs Alemania (25 de junio de 2026)

Los horarios oficiales de cada partido que juegue la Selección de Ecuador serán decididos en las próximas horas por la FIFA. ‘La Tri’ jugará su segundo Mundial consecutivo con una de las mejores camadas de toda su historia y obligado a pasar los octavos de final.

