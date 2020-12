Tito Ordoñez representante de Alianza Lima: "Exigimos que se cumpla el reglamento"

Alianza Lima perdió la categoría el 28 de noviembre tras perder 2-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional y quedar en la antepenúltima posición de la tabla acumulada de la Liga 1 temporada 2020.

A más de dos semanas de lo ocurrido, en Alianza Lima mantienen esperanza de que se aplique el reglamento y Carlos Stein pierda puntos por faltas administrativas, lo que haría que los íntimos sigan en Primera División.

��️ Tito Ordóñez, representante de @ClubALoficial: "Tenemos que lograr que se instale una política institucional en el país. Nuestro fútbol es informal, es chicha, ocupamos el último lugar de Sudamérica a nivel de clubes. Eso tiene que cambiar".



"Lo único que estamos exigiendo es que se cumplan con los reglamentos, para eso existen y para eso son de carácter obligatorio, y no sólo es hoy, sino permanentemente. El fútbol es un todo", indicó Héctor Ordoñez en entrevista a 'Las Voces del Fútbol'.

Agregó: "Tenemos que lograr que se instale una política institucional en el país. Nuestro fútbol es informal, es chicha, ocupamos el último lugar de Sudamérica a nivel de clubes. Eso tiene que cambiar".

Debido a la inestabilidad deportiva en Alianza Lima por no saber dónde jugará la temporada 2021, el club todavía no realiza contrataciones y tampoco define quiénes los jugadores que no seguirán el próximo año.

