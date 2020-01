Con bombos y platillos, el pasado lunes, se confirmó la llegada de Mario Alberto Yepes como nuevo gerente deportivo de la Selección Colombia, un cargo en la Federación Colombiana de Fútbol que está ligado a todas las divisiones del equipo nacional.

Es decir, Yepes estaría al frente de ser el enlace entre los jugadores de todos los equipos nacionales y los diferentes cuerpos técnicos, además, será el encargado de armar los itinerarios, buscar lugares de entrenamientos, etc.

A pesar de que gran parte de los hinchas de la Selección celebró el nombramiento, el cual tuvo todo el consentimiento del director técnico del seleccionado, Carlos Queiroz, hay quienes no les pareció la decisión correcta.

Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y parte del Comité Ejecutivo de la Federación se pronunció al respecto y en palabras para al programa el VBAR, de Caracol Radio, criticó la llegada del exjugador.

"Nunca he estado de acuerdo. La experiencia así lo ha desmotrado. Los ex-jugadores, cuando llegan a puestos de avanzada a nivel dirigencial, la mayoría no están preparados. Dios quiera que esté equivocado": Alvaro González sobre la llegada de Mario Yepes a la FCF

"No he estado nunca de acuerdo, porque la experiencia así lo ha demostrado; que los que son exárbitros a nivel profesional de Fifa, los que son exjugadores, cuando llegan a puestos de avanzada en el manejo a nivel dirigencial, algunos, la mayoría, no están preparados para eso", aseguró.

Y agregó: "Es una propuesta, que al parecer, presentó el técnico Queiroz. quiso tener a un exjugador para integrar al grupo. Seguramente a él le ha dado resultados y esperamos que los resultados que ha tenido con esa 'metódica' también los consigamos nosotros.Esperemos confiados a ver qué pasa"

