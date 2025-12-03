Arsenal apostó por dos ecuatorianos más y Holger Quintero y Edwin Quintero serán nuevos jugadores del gigante de Inglaterra cuando cumplan los 18 años. No solo es un salto importante en lo deportivo, si no también en lo económico luego de trascender cuánto cobrarían.

Los gemelos Quintero cobrarían cerca de 200 mil dólares al año cada uno, este es el salario que los ‘Gunner’ pagan a los jóvenes jugadores que son ascendidos al primer plantel.

Lewis Skelly, ya consolidado en el primer equipo y con 19 años de edad, cobra cerca de 300 mil dólares al año. El resto de futbolistas ya cobra salarios superiores a los 2 millones de dólares.

Sin duda esto es un salto gigante en lo económico, actualmente los futbolistas en categorías juveniles perciben cerca de 10 mil dólares al año en conjunto. Aunque las cifras de pagos en categorías juveniles no son públicas.

Independiente del Valle recibirá cerca de 12 millones de dólares por lo que una vez más exportan jugadores por millones, aunque esta vez se trata de dos juveniles de 15 años, que también están en la Selección de Ecuador.

¿Cuándo llegarán los hermanos Quintero a Arsenal?

Ambos jugadores de 16 años de edad llegarán a Arsenal en 2027 cuando cumplan los 18 años de edad en agosto. A mediados de ese año los futbolistas ya podrán seguir su carrera en Europa, aunque seguramente sería a préstamo en otro equipo hasta acostumbrarse al nivel europeo.

Edwin – Holger Quintero, Selección de Ecuador.

