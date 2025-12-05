El susto que se llevaron Messi e Inter Miami en la previa de la final de la MLS

Se viene la final de la MLS y lo hace con Inter Miami viviendo la previa del partido más importante de su corta vida como club. En lo que son las últimas horas de preparación del choque, tanto Lionel Andrés Messi como Javier Mascherano se llevaron un importante susto pensando en el compromiso ante Vancouver Whitecaps. Tadeo Allende, de momento, no es baja para el Dia D.

“Tadeo hoy presentó un par de líneas de temperatura, entonces preferimos que no se entrenara estando tan cerca del partido. No es nada grave. Creo que va a ser de la partida, seguramente mañana va a entrenar con el equipo”, comentaba Javier Mascherano alrededor del estado de salud de uno de sus grandes goleadores en este final de temporada. Perderle sería una baja terrible.

Se espera que de momento Allende pueda decir presente. Como decimos hablamos de un activo sobre el césped más que importante para Inter Miami y que no nos olvidemos que en lo que vamos de temporada suma un total de 21 goles y 2 asistencias en 43 partidos. El ex Celta de Vigo en España, así como Godo Cruz en Argentina, da la noticia en las horas previas a un choque donde Messi cruza los dedos por su presencia.

Allende vive el momento más dulce de su carrera e incluso uno marcado por los rumores. En Buenos Aires se lo da como uno de los objetivos de Marcelo Gallardo para su nuevo River Plate. También que Atlanta United, con Tata Martino al frente de la sala de máquinas, podría preparar una oferta de peso para intentar llevárselo a su nuevo proyecto. De momento y a la espera de novedades, no deberíamos verle fuera del once junto a Lionel Andrés Messi mañana.

La Pulga sabe que se viene un choque determinante para la historia reciente de la franquicia. En la previa del partido, dejó en claro que Miami no puede sentirse favorito y que los canadienses tienen argumentos de sobra para quedarse con la estrella: “Ya nos hemos enfrentado a Vancouver y sabemos qué clase de equipo es. De hecho, nos eliminaron. Además, fue un equipo muy consistente durante todo el año, que terminó entre los mejores y compitió en todas las competiciones hasta el final, al igual que nosotros”.

