Ganó un triplete con Barcelona, es leyenda del Manchester City y apuntó contra Guardiola: “Es una serpiente”

Pep Guardiola es para muchos el mejor entrenador del planeta, pero ni mucho menos se firma una carrera en la élite de dichas dimensiones sin dejar ‘enemigos’ en el camino. Uno de sus viejos conocidos en Barcelona dispara contra el DT del Manchester City incluso varios años después de sus primeros roces. Yaya Touré no olvida y vuelve al ruedo en Zack.

Esta historia inicia en el segundo año de Guardiola en el Camp Nou. Temporada de Sextete, con Touré empezando a perder terreno a manos de un joven Sergio Busquets y donde el marfileño ni mucho menos descartaba su salida de una entidad donde se sentía poco valorado. Recuerda que incluso su familia, gracias a las decisiones técnicas como tratos personales de Pep con Yaya, sigue enojada con el actual DT del City.

“”No veo un hombre, veo una serpiente… Me trataba como si fuera polvo…En aquel entonces Guardiola me llamó entonces y me dijo: ‘Tienes que volver, es importante’. Mi mujer me dijo: ‘¿Quieres oír estas tonterías? Te trató como a un trapo, y ahora quiere que te quedes, ¿y tú quieres quedarte? ¡Vámonos a Mánchester!’… El entrenador no me utilizó en todo el año, pero al final me llevó al Barcelona cuando brillé en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mi esposa siempre me decía de él: ‘Diablo, no es un hombre, es malvado’. Lo considera una persona negativa”, recuerda sobre Guardiola un Touré que luego se vería las caras con el catalán en el Etihad.

No es la primera vez que el crack del City señala de manera tajante a Pep. En el 2018 ya dejaba en claro que sentía que sus roces con el ícono del Manchester City eran algo más personal que profesional: “Quiero que se rompa el mito de Guardiola. Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. Traté de entender porque jugaba tan poco. Incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los preparadores físicos. Cuando me di cuenta de que eran tan buenas o mejores, tanto en entrenamiento como en partidos, en comparación a la de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física”.

Yaya Touré sigue arremetiendo contra Guardiola por sus formas como entrenador: GETTY

“He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado. No sé por qué pero tengo la sensación de que estaba celoso. Me tomó por un rival, como si le hiciera un poco de sombra”, mas reflexiones de un Touré que años después de una relación con Pep marcaba por los roces, asegura que eso sí, se alegró que finalmente Manchester City con el al frente, pudiese romper el techo de la Champions League.

