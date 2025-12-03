FIFA sorprende a todos con este cambio de última hora para el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo del Mundial 2026. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, la FIFA también realizará un cambio sin precedentes. Anteriormente, todo se conocía en la misma fecha del sorteo, pero esta vez no será así.

Es decir, el viernes 5 de diciembre se conocerá como quedan formados los grupos, pero recién el 6 de diciembre, sábado, se sabrá de manera oficial cómo se disputarán los partidos, en qué estadios y el orden de los encuentros con su respectivo horario.

Antes todo se conocía en la misma fecha y ya se sabía cómo era el “fixture” de cada selección para levantar la Copa del Mundo y ahora no será así, sino que todo se sabrá en dos días. Esto también se decide pensando en el descanso de los jugadores y los viajes.

Este Mundial de 2026 se proyecta a ser el Mundial más grande de la historia, ya que por primera vez se jugará con 48 selecciones. Por lo cual, también se amplía el sorteo para romper con todos los moldes que se han venido practicando en los últimos 30 años.

Argentina defendará el campeonato del Mundo en 2026. (Foto: GettyImages)

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

que se hayan clasificado. México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

