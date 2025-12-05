Bayern Múnich sigue enojado con UEFA por la roja a Luis Díaz contra PSG

Hay enojo en Bayern Múnich por la UEFA. La roja a Luis Díaz contra PSG por la dura entrada contra Hakimi sigue presente en una entidad donde la noticia por estas horas pasa por entender que a menos de una semana del regreso de la Champions League, por Alemania todavía no saben si su apelación para intentar bajar la sanción al cafetero será o no aceptada.

“Bayern aún no ha recibido respuesta de la UEFA a su apelación de la sanción de tres partidos a Luis Díaz. Los responsables del club están desconcertados por esta situación…La impaciencia crece, ya que su próximo partido de la Champions League se disputará el martes…Bayern se enteró dos semanas y media después del partido contra el PSG de que Díaz sería suspendido tres partidos. Posteriormente, tuvo que esperar la justificación por escrito del veredicto antes de poder presentar un recurso. Este recurso finalmente se presentó, pero ahora llevan casi dos semanas esperando de nuevo sin respuesta de la UEFA“, dicta la información que ahora mismo recoge Sport1 sobre una trama que ya sacó a Lucho del partido contra Arsenal.

Recordemos que Bayern Múnich medirá fuerzas la próxima semana contra Sporting Lisboa Todo ello después de una derrota en Londres donde los dirigidos por Vincent Kompany tuvieron su primer paso en falso de toda la temporada. Luis Díaz estuvo ausente y hasta la fecha no se sabe si tendrá 90 o 180 minutos más sanción en la Copa de Europa.

En Alemania nadie duda que el colombiano merece un castigo. La falta sobre Hakimi estuvo a punto de generarle una lesión incluso más grave que la que ya tiene el lateral de Luis Enrique. Eso sí, los propios directivos del Bayern consideran que todo se trató de un lance del juego y que ni mucho menos Luis Díaz pretendía agredir de forma violenta y tajante al de Marruecos. Quieren que todo quede en 90 minutos.

Bayern todavía no sabe si pierde a Luis Díaz vs. Sporting: GETTY

El propio director general del club, Jan-Christian Dreesen, dejaba en claro que ni mucho menos están contentos con la sanción que ha recibido su jugador. A una semana del choque con Sporting Lisboa, Lucho no sabe si vuelve en la Champions: “Hemos solicitado a la UEFA que nos proporcione una justificación por escrito de su decisión para poder apelar. Veremos si podemos reducir la duración de la suspensión”.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El Bayern Múnich aún no ha recibido respuesta de la UEFA a su apelación por la sanción de tres partidos impuesta a Luis Díaz .

aún no ha recibido respuesta de la a su apelación por la sanción de impuesta a . Los responsables del club están desconcertados e impacientes, ya que el próximo partido de Champions League es el martes .

. El Bayern Múnich se enteró de la sanción de tres partidos de Luis Díaz dos semanas y media después del partido contra el PSG.

ver también “No era excepcional”: ícono de Liverpool no extraña a Luis Díaz