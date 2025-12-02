Es tendencia:
Joel Ordóñez

Al estilo Moisés Caicedo: Chelsea y Liverpool pelean por el mismo jugador ecuatoriano

Liverpool no se decide por Joel Ordóñez y un nuevo equipo buscaría su fichaje.

Por Jose Cedeño Mendoza

Chelsea y Liverpool pelearán por el fichaje de otro jugador ecuatoriano
© GettyImages/ Edit BVChelsea y Liverpool pelearán por el fichaje de otro jugador ecuatoriano

Joel Ordóñez es el jugador que gusta a todos en Europa y varios grandes equipos se interesaron en su fichaje en las últimas semanas. Se reveló que Liverpool mando ojeadores para que sigan viendo al ecuatoriano, pero hay otro equipo que ahora se vuelve a sumar a la pelea.

El club que estaría interesado en nuevamente entrar en una disputa por un jugador ecuatoriano contra Liverpool es Chelsea. Los de Londres saben que necesitan un nuevo defensa y hace poco también estuvieron pendientes de Joel Ordóñez.

Así entonces el central ecuatoriano tiene de cerca a equipos como Liverpool, Chelsea o Inter muy pendientes de su futuro. No obstante, este no se decidirá hasta enero o después del mundial. Comprarlo en el próximo mercado podría ser clave para evitar pagar aún más por él.

Brujas tampoco pondría fácil la salida del jugador ecuatoriano, ya que Ordóñez es pieza esencial de su once. Sin embargo, a diferencia del pasado mercado de verano, ahora Brujas está frente a equipos que sí tienen el capital económico para pagar más de 40 millones.

Joel Ordóñez viene siendo titular en la Champions League. (Foto: Imago)

Por otro lado, Chelsea ya le ganó a Liverpool la disputa por un jugador ecuatoriano, ya que en 2023 se terminaron quedando con Moisés Caicedo y así ganaron a un jugador que está marcando una era en su equipo. Ahora esta operación se podría repetir.

Brujas renovó recientemente a Joel Ordóñez, lo que le permitió ganar una importante ventaja para su venta futura. Ya que, el central ecuatoriano tiene un contrato muy largo en Europa y eso siempre es importante a la hora de negociar una transferencia.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ya suma más de 1.000 minutos en la cancha. Por lo cual, el central ecuatoriano también se encamina a ser uno de los jugadores más regulares a cualquier equipo que llegue. Ha estado en cancha ya en 17 partidos.

En síntesis:

  • Chelsea se suma a la pelea por el fichaje de Joel Ordóñez en disputa con Liverpool e Inter.
  • Brujas no facilitaría la salida de Joel Ordóñez, cuyo valor podría superar los 40 millones.
  • El central ecuatoriano Joel Ordóñez lleva más de 1.000 minutos en 17 partidos esta temporada.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
