Toda Colombia impactada con la confesión de Falcao y su vuelta al fútbol: “En enero”

Radamel Falcao dice presente en Washington durante las horas previas al sorteo de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Lo hace en un contexto donde pocos saben que será de una carrera plagada de goles y éxitos. En charla con TyC Sports, el cafetero no dudó alrededor de una pregunta que se tiene desde hace meses sobre su carrera. Todo empezó bajo esta premisa: “¿Faltó una etapa tuya más, en el fútbol argentino?”.

“Vamos a ver… yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, dejaba caer el ex delantero de clubes como River Plate, Millonarios de Colombia, Mónaco, Atlético de Madrid, Chelsea Manchester United, Galatasaray, Rayo Vallecano o Porto. Pueden venirse novedades en los próximos días y tras un semestre donde luego de su paso por Bogotá, el Tigre ha dedicado sobre todo tiempo a su familia y proyectos personales.

No son muchas las informaciones que se tienen alrededor de la oferta que podría recibir el Tigre más pronto que tarde. Falcao siempre contaría con propuestas de Asía y donde en Malasia no muchos años atrás querían bañarle en oro. Se habló de Albacete de España en algún momento del verano europeo, pero la realidad ahora mismo pasa por entender que Radamel quiere volver y aguarda por opciones.

Pero Falcao tuvo tiempo para no solamente hablar de su futuro. En USA se mostró tajante alrededor de la Copa del Mundo que viene por delante e igualmente de una serie de compatriotas que espera que den un paso al frente en todos los sentidos. Su gol a Polonia en Rusia 2018 y aquella maldita lesión de cruzados en enero del 2014, imágenes imborrables para el hincha colombiano que se mantienen en el recuerdo cuando pensamos en la Tri por el torneo de la FIFA.

Falcao confirma que espera por nuevas opciones para su carrera: GETTY

“Colombia ha crecido muchísimo en los últimos años. Quizás no se nos dio en la última Copa América, creo que está compitiendo bien y hay que seguir intentado. Yo creo que dentro de poco se le puede dar a Europa, se consolidan y establecen allá. Esto le va a ayudar mucho al fútbol colombiano”, comentaba el máximo anotador de la selección cafetera en una charla donde dejó en claro que si hay ofertas, podemos verle de vuelta en el césped.

Publicidad

Publicidad

Falcao habló del presente de River

No fue un año sencillo para el club donde El Tigre empezó su carrera. La ausencia de títulos para los dirigidos por Marcelo Gallardo, así como las críticas a una serie de jugadores costosos en todos los sentidos, se han convertido en el pan de cada día para una entidad que ya tiene la cabeza puesta en el mercado de fichajes. Radamel, por lo pronto, defiende a sus compatriotas.

“Kevin es un jugador con muchísimo talento, ha sido su primera temporada en el fútbol argentino. Es un fútbol muy exigente, competitivo. Esperemos que le pueda dar todo lo que él tiene a River, que es un chico con unas características muy buenas que se asemejan a lo que es el mundo River. Y Juanfer…Es magia pura, esperemos que estén bien para el próximo año y le sigan dando alegrías a los hinchas”, comentaba sobre el héroe de la final de Madrid ante Boca e igualmente sobre el volante de primera línea.

Datos claves

Radamel Falcao se encuentra en Washington para el sorteo de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA .

se encuentra en para el sorteo de la . Falcao no descarta volver a jugar, diciendo: “Vamos a ver… yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero “.

no descarta volver a jugar, diciendo: “Vamos a ver… yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en “. Falcao defendió a sus compatriotas en River Plate, afirmando que Juan Fernando Quintero es “magia pura” y Kevin Mier tiene “muchísimo talento”.

Publicidad

Publicidad

ver también Falcao en BOLAVIP: “Me gustaría regresar a River Plate”