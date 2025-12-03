En las últimas semanas, el fútbol ecuatoriano ha sido noticia mundial por las ventas de diferentes jóvenes jugadores que ni han debutado en LigaPro, pero ya aseguraron su futuro a Europa. Ahora a los casos de los hermanos Quintero y de Deinner Ordóñez, se puede sumar un nuevo jugador.

De acuerdo a la revelación de Jorge Fernando Taipe, la joven joya de Aucas, Virgilio Olaya, se ha metido en planes de diferentes equipos en el extranjero, algunos muy grandes. El defensor central ecuatoriano viene sumando minutos de a poco en la LigaPro.

Los equipos interesados en esta nueva joya del fútbol ecuatoriano son clubes como PSG, Newcastle y también se habla de equipos brasileños como Flamengo y Corinthians. El joven jugador apenas tiene 17 años y su fichaje se podría confirmar en las siguientes semanas.

El caso de Olaya confirma que Ecuador se ha convertido en una potencia de jóvenes jugadores defensivos y también de estrellas en esta posición. La absoluta de Ecuador ahora goza de jugadores como Piero Hincapié, William Pacho y Joel Ordóñez.

PSG ya sabe de la calidad de un jugador ecuatoriano, ya que hace 1 año estaban fichando a William Pacho como su nuevo central, y el ecuatoriano terminó siendo clave para pelear y ganar la Champions League. De ahí que, sigan buscando jugadores de este país.

Por otro lado, Newcastle también se quiso quedar con un jugador ecuatoriano hace poco. Las ‘Urracas’ preguntaron condiciones por Joel Ordóñez y lo están siguiendo para intentar un movimiento en enero, aunque interesados no le faltan al tricolor.

Los números de Virgilio Olaya en esta temporada

Virgilio Olaya jugó en esta temporada en Aucas un total de 5 partidos, sumando en cancha más de 200 minutos. Lo cual le ha valido al jugador tricolor para ya interesar a diferentes equipos. Asimismo, estuvo jugando con la Sub-15 y Sub-17 de Ecuador en partidos de Sudamericanos.

En síntesis: