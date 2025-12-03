Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tricolores

Newcastle y PSG van por el fichaje de la “nueva joya” de Ecuador

La nueva joya del fútbol ecuatoriano que se metió en planes de varios gigantes a nivel mundial.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
PSG y Newcastle van por el mismo jugador ecuatoriano
© GettyImages/ Edit BVPSG y Newcastle van por el mismo jugador ecuatoriano

En las últimas semanas, el fútbol ecuatoriano ha sido noticia mundial por las ventas de diferentes jóvenes jugadores que ni han debutado en LigaPro, pero ya aseguraron su futuro a Europa. Ahora a los casos de los hermanos Quintero y de Deinner Ordóñez, se puede sumar un nuevo jugador.

De acuerdo a la revelación de Jorge Fernando Taipe, la joven joya de Aucas, Virgilio Olaya, se ha metido en planes de diferentes equipos en el extranjero, algunos muy grandes. El defensor central ecuatoriano viene sumando minutos de a poco en la LigaPro.

Los equipos interesados en esta nueva joya del fútbol ecuatoriano son clubes como PSG, Newcastle y también se habla de equipos brasileños como Flamengo y Corinthians. El joven jugador apenas tiene 17 años y su fichaje se podría confirmar en las siguientes semanas.

El caso de Olaya confirma que Ecuador se ha convertido en una potencia de jóvenes jugadores defensivos y también de estrellas en esta posición. La absoluta de Ecuador ahora goza de jugadores como Piero Hincapié, William Pacho y Joel Ordóñez.

Olaya podía irse a otros equipos en Europa. (Captura de Pantalla)

Olaya podía irse a otros equipos en Europa. (Captura de Pantalla)

PSG ya sabe de la calidad de un jugador ecuatoriano, ya que hace 1 año estaban fichando a William Pacho como su nuevo central, y el ecuatoriano terminó siendo clave para pelear y ganar la Champions League. De ahí que, sigan buscando jugadores de este país.

Publicidad

Por otro lado, Newcastle también se quiso quedar con un jugador ecuatoriano hace poco. Las ‘Urracas’ preguntaron condiciones por Joel Ordóñez y lo están siguiendo para intentar un movimiento en enero, aunque interesados no le faltan al tricolor.

Al estilo Moisés Caicedo: Chelsea y Liverpool pelean por el mismo jugador ecuatoriano

ver también

Al estilo Moisés Caicedo: Chelsea y Liverpool pelean por el mismo jugador ecuatoriano

Los números de Virgilio Olaya en esta temporada

Virgilio Olaya jugó en esta temporada en Aucas un total de 5 partidos, sumando en cancha más de 200 minutos. Lo cual le ha valido al jugador tricolor para ya interesar a diferentes equipos. Asimismo, estuvo jugando con la Sub-15 y Sub-17 de Ecuador en partidos de Sudamericanos.

Encuesta

¿Qué equipo elegirías si fueras Virgilio Olaya?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Virgilio Olaya es la joven joya de Aucas en la mira de clubes como PSG y Newcastle.
  • El defensor central ecuatoriano Virgilio Olaya tiene 17 años y sumó 5 partidos en la LigaPro.
  • Clubes de Brasil como Flamengo y Corinthians también están interesados en el fichaje de Olaya.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026
Fútbol de Ecuador

Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026

Liga de Quito va por tres figuras de la LigaPro para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito va por tres figuras de la LigaPro para la temporada 2026

Última hora: Titular de Emelec rescindió su contrato
Fútbol de Ecuador

Última hora: Titular de Emelec rescindió su contrato

Enner Valencia elige su próximo club y hace eco en Ecuador y México
Fútbol de Ecuador

Enner Valencia elige su próximo club y hace eco en Ecuador y México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo