Mientras Messi cobra 20 millones de dólares, éste es el salario de Thomas Müller en la MLS

La final de la MLS no solo se juega en el césped de La Florida. A horas de que Inter Miami y Vancouver Whitecaps busquen la consagración a una temporada de peso, este es el sueldo de sus dos principales activos sobre el césped. Mientras gracias al contrato que firmó con David Beckham Lionel Andrés Messi recibe casi 20 millones de dólares, este es el salario de Thomas Müller en una Mayor League Soccer que llega a su capítulo definitivo.

Los datos de la MLS indican que Messi recibe 20 millones por cada 12 meses de servicio. Su sueldo de 12 millones de dólares tiene diferentes primas y acuerdos comerciales que llevan su salario a los 20 millones de dólares por cada campaña en soccer. Si pensamos en el crack del Bayern Múnich, este cuenta con una compensación que roza los 1.2 millones en Vancouver, pero hay trampas en el camino.

El alemán llegó al norte de América con una promesa, bajarse el sueldo a corto plazo pero luego aceptar las normas de la patronal y tomar el rol de Designated Player en Vancouver. Un hecho no menor pensando en que los canadienses se quedasen con su hoja de vida, así como en la comparativa salarial que hacemos con Messi. El 1 de enero del 2026, sin importar el resultado de esta noche, Thomas cambiará de compensación salarial.

Se espera que, según las informaciones de BILD o Sport1, Thomas Müller reciba el año que viene un total de 6.6 millones de dólares. Es el contrato firmado con los canadienses que entrará en vigor para que el teutón cuente con la casilla de Designated Player y que también por ende, no pueda ser comercializado en las ventanas de fichajes de la MLS. Cuando todo esto pase a ser una realidad, hablaremos de uno de los 10 contratos más importantes de la siguiente campaña.

Estos los sueldos que reciben los máximos exponentes de Inter Miami o Vancouver Whitecaps en la previa de una final de la MLS donde Messi y Müller van por la gloria en todos los sentidos. El argentino supera casi en 20 veces a modo de sueldo ahora mismo a quien ha sido su gran verdugo. Recordemos que Thomas tiene historial a favor contra el 10, con un total de 7 victorias sobre 11 enfrentamientos. Sudáfrica 2010, Brasil 2014, las semis de Champions 2013, el 2-8 de Lisboa y la eliminación del PSG en octavos de la Copa de Europa a manos del Bayern en el 2023, algunos de los episodios detrás de esta rivalidad.

Messi y Müller ya palpitan la final de la MLS

Fue día de hablar los medios en La Florida o Canadá. Thomas Müller se mostró contento de hacer parte de una cita donde el universo le vuelve a cruzar con Messi. Entiende que todas las patas del torneo ganan con esta final: “Para Apple TV sería bueno si yo dijera ahora alguna frase fuerte o algo así. Pero disfruto verlo. Tengo la sensación de que Inter Miami es un equipo muy fuerte. Hoy los vimos vencer a New York de una manera realmente contundente. Sí, creo que es una gran final. Yo deseaba esta final. Y aquí vamos. Creo que es genial para todos”.

“Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, y la llegada de Müller a ese equipo los hace mucho mejores. Le da más visibilidad al juego, al equipo, y será una final muy, muy especial, que esperamos nos favorezca”, comentaba el argentino sobre una fecha donde no nos olvidemos que Jordi Alba y Sergio Busquets jugarán su último partido como profesionales.

