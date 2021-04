Atención, River: Coudet habló sobre la posible llegada de Borré al Celta de Vigo

Cuando todos los caminos indicaban que Gremio sería el nuevo destino de la carrera profesional de Rafael Borré, el conjunto de Brasil finalmente optó por darse de baja de las negociaciones en cuestión. A partir de aquel entonces, varios clubes del mundo volvieron a soñar con la posibilidad de contratar al artillero colombiano.

Mientras River sigue trabajando para encontrarle una solución a la posible salida del futbolista, cuyo contrato termina a mitad del presente 2021, desde España, Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, uno de los clubes que supuestamente tiene en el radar al atacante, aclaró algunas cuestiones al respecto.

Manifestando que los rumores son cuestiones habituales que se presentan en el ámbito del fútbol, el Chacho, en primera instancia, marcó: ”Yo hablo poco y, por lo tanto, no salgo a desmentir nada. Entonces, te vas a encontrar con una lista de jugadores. No es lo mío. Es lo que pasa cada vez que se va a abrir un mercado”.

“Ahora no puedo salir a por ningún jugador, no tengo un peso. Me pasa constantemente como entrenador, hablo poco y eso beneficia a los rumores. El otro día el presidente me dijo un poco en broma 'así que ya contrataste a un jugador y yo todavía no estoy enterado'”, completó el DT, quien dejó en claro que el elenco de la Liga Española actualmente no cuenta con el dinero suficiente para lanzarse al mercado en busca de fichajes.

