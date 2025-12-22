Este domingo 21 de diciembre se definió la Copa de Brasil. Lo último que le restaba en su calendario a un equipo brasileño en este 2025, luego de lo que fue el Brasileirao que se adjudicó Flamengo; la Copa Libertadores, que también se quedó el Mengao, y la Copa Sudamericana, en la que Atlético Mineiro cayó por penales ante Lanús de Argentina.

En el mítico Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, el Corinthians venció 2 a 1 al Vasco Da Gama con tantos de Yuri Alberto y Memphis Depay (el empate transitorio fue obra de Nuno Moreira) y de esa manera selló su cuarta consagración en la historia de esta competencia federal (ya la había ganado en 1995, 2002 y 2009).

Así, en la tabla histórica de campeones de la Copa de Brasil (que se disputa desde 1989), el Timao igualó a su archirrival Palmeiras (1998, 2012, 2015 y 2020), y quedó a una de los escoltas Gremio (1989, 1994, 1997, 2001 y 2016) y Flamengo (1990, 2006, 2013, 2022 y 2024) y a dos del máximo ganador que es el Cruzeiro (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 y 2018).

Pero además, Corinthians, al derrotar al elenco carioca en la Final, se quedó con el premio más abultado en la historia de la Copa de Brasil. Al alzar el trofeo, al mismo tiempo embolsó 18 millones de dólares, 8 más que los 10 que la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) le depositó al Flamengo por el título del Brasileirao.

Corinthians obtuvo su cuarto título de la Copa de Brasil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Esta cifra es la mayor que pagó el fútbol brasileño a un campeón de alguna de sus competiciones hasta la fecha, una suma muy cercana a la que se adjudicará, por ejemplo, el equipo que el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest quede subcampeón (18,5 millones de euros) de la UEFA Champions League 2025/2026 (el ganador percibirá 25 millones).

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto recibió Flamengo por ser campeón de la Copa Libertadores?

ver también Neymar ya se siente parte de la Selección de Brasil que jugará el Mundial 2026: ”Prometo hacer un gol en la Final”

ver también Las diferencias que Real Madrid y la FIFA dejaron de lado para que el Bernabéu albergue la Final del Mundial 2030

Flamengo fue el equipo brasileño que más recaudó a lo largo del 2025. A los 10 millones por el título del Brasileirao, le añadió los 24 millones por ganar la Copa Libertadores (más otros 12 de las diferentes fases de la competencia), 27 millones por su participación en el Mundial de Clubes 2025, 5 millones por ganar el Desafío de las Américas vs. Cruz Azul, otros 5 por derrotar al Pyramids de Egipto en la Copa Challenger y 4 por el subcampeonato en la Copa Intercontinental (cayó ante el PSG).

Por lo tanto, solo con lo aclarado anteriormente, que es un cúmulo a grandes rasgos, juntó 87 millones de dólares.

En síntesis

Corinthians venció 2-1 a Vasco Da Gama y ganó la Copa de Brasil 2025.

El club paulista obtuvo un premio récord de 18 millones de dólares por el título.

Flamengo acumuló un total de 87 millones de dólares en premios durante todo 2025.