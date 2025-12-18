El club que pretende ayudar a Neymar a meterse en el Mundial 2026

Neymar festeja por estas horas y salvó a Santos de un segundo descenso en Brasil que hubiera supuesto un huracán en todo el panorama internacional. En horas donde se analiza que será de su futuro, un club de primer nivel en Conmebol se ofrece para darle la continuidad que necesita pensando en seducir a Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026.

Nos fijamos en la figura de un Flamengo donde ya se piensa en el próximo semestre. Todo ello después de ganar una nueva Copa Libertadores e igualmente tras caer ante PSG en la final de la Copa Intercontinental. Matteo Moretto en MARCA no duda que el Fla analiza la posibilidad de ofrecerle a Ney un contrato por seis meses que le permita jugar una nueva edición del torneo de selecciones. Eso sí, antes hay que recuperarse.

“Mentalmente estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, por eso quiero dar las gracias a Dios. Ahora me voy a someter a una pequeña cirugía en la rodilla“, comentaba Neymar sobre su presente en un Santos que tras salvarse del descenso, analiza igualmente si ofrecerle o no otros seis meses al crack que pasase por Barcelona o PSG. El quiere meterse en el Mundial 2026.

Neymar no dudó en hablar de sus prioridades. Afirma que analizará un mercado que llega en un momento clave de su carrera y en medio de una operación. El día a día definirá su futuro: “No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pedí que esperaran estos partidos, que esperaran este final de campeonato. Ahora quiero tomarme al menos una semanita. Viajar un poco, olvidarme del fútbol, y después voy a pensar…Pero, obviamente, mi corazón siempre es de Santos. Siempre voy a poner a Santos en primer lugar. Pero veremos qué es lo mejor para todos”.

Flamengo analiza el fichaje de Neymar de cara al 2026. GETTY

Fueron 28 partidos, 11 goles y 4 asistencias para Neymar durante este segundo ciclo por Santos. Un paso que llega tras un periodo por Arabia donde Ney ni mucho menos pudo dar su 100%. Brasil aguarda por el Mundial 2026 y una convocatoria donde Flamengo analiza si darle al crack de la Verdeamarelha la posibilidad de prepararse como campeón de América para el certamen.

Ancelotti avisa a Neymar pensando en el Mundial

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, comentaba un Ancelotti preocupado por su estado de forma física de cara a una edición donde Brasil necesita como nunca recuperar el mejor de sus niveles para competir.

El tema físico es la gran duda de Ancelotti. Antes del final del Brasileirao fue tajante sobre el nivel de sus estrellas. Solo quienes estén al 100% en cada ítem podrán representar a su país en USA 2026. Neymar, avisado: “Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”.

