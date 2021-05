Copa América 2021: cuántos cambios se podrán hacer por positivos de coronavirus

Enzo Pérez tuvo que vestirse de arquero en River vs. Independiente Santa Fe y la noticia recorrió el mundo. "Un volante se calzó los guantes", titularon diarios del planeta entero. Y claro, todo esto ocurrió porque Conmebol no le dejó al equipo de Marcelo Gallardo (afectado con más de 15 jugadores positivos de coronavirus) modificar la lista de buena fe. Por eso, ahora decidió darle un giro al reglamento de la Copa América 2021 y aquí te contamos cuántos cambios se podrán hacer por positivos de COVID 19.

El coronavirus es una realidad y a las modificaciones que sufrió el fútbol que ya conocíamos se le siguen agregando variantes. La posibilidad que tienen los entrenadores de realizar cinco modificaciones por partido -en tres ventanas- es sin dudas uno de los cambios más rotundos de reglamento. Hasta la Copa América, donde aparecerá uno nuevo: la posibilidad de cambiar futbolistas de la lista de buena fe, en el caso de que estos contraigan la enfermedad.

¿Cuántos cambios se podrán hacer por positivos de coronavirus?

El caso River fue un antes y un después. El equipo de Núñez debió presentarse a jugar con 11 jugadores, sin cambios y con un arquero improvisado. Para que esto no vuelva a ocurrir, Conmebol decidió que en la Copa América que se viene los seleccionados puedan realizar cinco cambios respecto a la lista de buena fe presentada inicialmente. Aunque ojo, el jugador sustituido ya no podrá volver a jugar en el torneo. Por su parte, el reemplazo no necesariamente tiene que ser de la lista preliminar de 50 futbolistas.

Los otros cambios que podrán realizarse en la lista:

Las cinco modificaciones por coronavirus no serán las únicas permitidas en la Copa América 2021. Una vez terminada la fase de grupos, y antes de empezar los cuartos de final, cada Selección podrá cambiar hasta tres jugadores, sea por lesión, por decisión táctica o el motivo que fuera. Aunque estas modificaciones sólo podrán realizarse con integrantes de la lista preliminar de 50 futbolistas.

¿Y qué pasa en el caso de que un jugador sufra una lesión grave? Cada seleccionado podrá hacer efectiva la modificación hasta 24 horas antes del debut y el futbolista que ingrese no necesariamente deberá ser parte la lista anteriormente mencionada.

