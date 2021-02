Bogotá, sin Copa América: Conmebol ya evaluaría opciones para reemplazarla

Colombia vive días más amenos que a principio del mes de enero ya que las cifras de los nuevos contagios y casos activos por Covid-19 han bajado considerablemente y las medidas restrictivas poco a poco van cediendo.

De hecho, en Bogotá se levantó la alerta roja hospitalaria y pasó a naranja por lo cual determinaciones como el toque de queda y cuarentenas sectorizadas quedaron atrás y se va a iniciar, por ejemplo, el proceso de regreso a los colegios.

Además, se habilitó el uso de los estadio de El Campín y Techo para lo partidos de Millonarios, Santa Fe y Equidad, en la Liga colombiana, pero con respecto al posible regreso de los hinchas a las tribunas las cosas son muy distintas.

De hecho, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, se refirió al tema y dijo: “Nada me gustaría más que poder volver al estadio, pero debemos ser realistas: eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en este 2021. Incluso cumpliéndose el plan de vacunación en el país, tendríamos inmunidad. Tenemos que prepararnos para que los partidos, incluso los de la Copa América, sean sin público”.

Esa última declaración cayó muy mal y, según explicó Publimetro, fuentes aseguraron que en la Conmebol, incluso, ya estaría viendo otras opciones ya que la Copa América, si se hace, tendrá que tener al menos entre el 20 o 30% de los aforos de los estadios.

"Según pudo saber PUBLIMETRO con fuentes en Conmebol, la Confederación está barajando otras posibilidades de sedes en caso tal que Bogotá mantenga esta postura. Es decir, la capital del país quedaría sin Copa América en las condiciones que aseguró Luis Ernesto Gómez. Las otras sedes que la Conmebol está evaluando no han trascendido, pero extraoficialmente se están sopesando las ciudades de Pereira, Bucaramanga y Cartagena", explicó el medio.

