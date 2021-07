El once ideal de la Copa América según los hinchas: ¿Hay o no sorpresas?

Este jueves, la Conmebol presentó el once ideal de la Copa América según la opinión de los aficionados que a lo largo de dos semanas han visto el talento de los jugadores sudamericanos. Lo particular de esta decisión es que hay equipos que se clasificaron a los cuartos de final, pero que no tienen representantes en ese once.

Selecciones como Chile, Ecuador y Perú, que se instalaron en la siguiente fase del torneo continental no aportan jugadores al equipo que fue seleccionado por los fanáticos. Wuilker Faríñez, arquero venezolano es el único futbolista eliminado que hace parte de los seleccionados.

Paraguay, con tres jugadores, es la selección que más deportistas metió en el once ideal de los aficionados. Le sigue Argentina y Brasil con dos jugadores. Claramente, Lionel Messi y Neymar; las dos estrellas del continente hacen parte del frente de ataque.

