Sorpresa causó en el último tiempo la salida de Teófilo Gutiérrez del Junior de Barranquilla, la institución de su tierra natal y en la que es considerado como un ídolo. Sin embargo, su ida del elenco tuvo un argumento de peso; una agresión física al máximo accionista del equipo.

En Blu Radio, emisora colombiana, el periodista y director del programa Blog Deportivo, Javier Hernández entregó detalles del porqué, Teo Gutiérrez abandonó la escuadra tiburón de la Costa Atlántica del país Cafetero. Una actitud violenta en contra de una de las cabezas de la institución desencadenó su salida.

La situación tuvo un contexto, “en las últimas horas me dieron la versión y me dieron la autorización para presentarla acá públicamente y todo se remonta a un viaje internacional para un partido de Junior, en ese momento los jugadores se negaron a viajar cuando se reanudó el fútbol tras el parón por pandemia, y los jugadores se negaban a viajar si no les pagaban un premio que les debían”.

Pero la situación no paró ahí, “el presidente se fue al aeropuerto y el trato que le dieron al presidente del club, Antonio Char, fue desobligante, lo que no me autorizaron fue a decir los términos, pero Teófilo lo ridiculizó delante del grupo de jugadores; entonces el presidente decidió que no se iba a entender más con el jugador, “que se vaya”, ahí se rompió totalmente la relación. Me dicen que pidió la salida de Teófilo”.

No obstante, lo peor estaba por llegar: “pero cuando hay un cacique en la tribu que tiene el poder, en este caso es Fuad Char, por eso él se fue al aeropuerto. Se reunió allí con los jugadores, aclaró la situación económica del club, que se vio afectada por la pandemia, y dijo que no les iba a quedar mal, entregó sus palabras; cuando dio el mensaje, se fue y cuando ‘sitió un toque en el brazo’ y ahí fue cuando todo se cerró. Fue un irrespeto físico a un señor de más de 80 años, no por la edad, sino por la jerarquía; lo jalonó de un brazo y ahí todo se terminó”.

Finalmente, Hernández Bonnet manifestó: “a Teófilo no le dieron el gusto de cancelarle el contrato, porque o si no ahí sí hubieran tenido que pagarle la totalidad del contrato, pero tampoco jugó muchos partidos”.

Y no es la primera vez que el delantero con paso por River Plate, Racing y Rosario Central, en Argentina, es protagonista de un hecho polémico; precisamente con la Academia tuvo un encontrón con un compañero en un entrenamiento y se dice que sacó un arma en el camerino del club. Ya con la camiseta Canalla, en un partido ante Boca Juniors, en La Bombonera, anotó un gol y festejó haciendo la banda cruzada del Millonario.