Allá por el año 2016, luego de exponer muy interesantes rendimientos con la camiseta de Banfield, Iván Rossi fue transferido a River Plate.

Sin embargo, en el conjunto Millonario, el volante central no logró repetir dicho nivel y tampoco contó con demasiadas oportunidades.

Así fue como fue cedido a préstamo en dos oportunidades: primero a Huracán y posteriormente a Colo Colo de Chile, donde supo rendir.

Igualmente, al finalizar el año 2019, la estadía de Rossi en el fútbol chileno encontró su punto final puesto que el Cacique no hizo uso de la opción de compra.

En ese contexto, el mediocampista de 26 años de edad debió retornar a la escuadra del barrio porteño de Núñez, donde no es tenido en cuenta.

"Es complicado no entrenar con el plantel. Uno va para estar bien físicamente y porque cobra un sueldo. Yo no pido hacer fútbol pero por lo menos que me dejen estar trotando con mis compañeros", comenzó afirmando alr especto.

"Los dirigentes quieren que renueve por un año más, no sé qué pensará el técnico. Llega un momento en el que te explota la cabeza", completó en diálogo con 'Radio Continental'.

Lee También