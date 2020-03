Fantino: "No se va a morir de hambre Tevez, pero no sé si el 8 de Atlanta va a tener para vivir"

En el estado de emergencia sanitaria que se vive en Argentina, y en casi todo el mundo, Alejandro Fantino remarcó que hay cuestiones que son urgentes y otras que son accesorias. Al fútbol lo ubicó en la segunda columna y dijo no entender la desesperación por que vuelva a rodar la pelota cuando todos los días aumenta el número de contagios y muertes por coronavirus.

"Pongo el foco en el fútbol que está planificando cuándo vuelve, cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener. Vamos a decir las cosas como son: no están las cosas hoy como para pensar cuando pateamos un cuero inflado con aire", expresó en el nuevo programa de América, Fantino a la tarde.

Sin embargo, también dentro del fútbol argentino hizo una diferenciación entre aquellos que tienen ya su vida resuelta desde lo económico y esa gran mayoría, que milita en el fútbol de ascenso o en las ligas del interior, que la tienen que luchar todos los días.

#Coronavirus | Duplex de @radiolared con #FantinoALaTarde ����@JonatanViale analiza las medidas del gobierno con @fantinofantino. La cuarentena, los partidos de fútbol y los autos que regresan a la ciudad.



"Se cortó la grieta y es buenísimo que esté pasando" pic.twitter.com/88osuGX6Ew — América TV �� (@AmericaTV) March 24, 2020

"No se va a morir de hambre Tevez, tampoco el Muñeco Gallardo, pero de pronto el 4 de Unión o el 8 de Atlanta no sé si tienen para vivir. Ahí el fútbol, si es que está ordenado, tendrá que ayudarlos", destacó.

Recordó entonces el plantón de River a la Superliga, no presenándose a jugar la primera jornada de la Copa de la Superliga y cómo hubo tantos que se molestaron cuando en realidad había sido la decisión más sensata.

"Me acuerdo que me entrevistaron en Radio Rivadavia y me preguntaron por qué creía yo que había que suspender y yo dije que porque eso estaba pasando en todos lados", concluyó.

