Franco Armani a Atlético Nacional: ya hay fecha probable para su regreso

Franco Armani ha sido uno de los arqueros más representativos de la historia de Atlético Nacional y, sin duda alguna, marcó una era en el fútbol profesional colombiano al ganar varios títulos de la liga local y la Copa Libertadores de América en el año 2016.

Ese cariño entre el jugador y la hinchada es mutuo por lo que el portero argentino siempre prometió que su carrera deportiva la iba a terminar vestido de verde y, por la edad de Armani, cada vez ese escenario se acerca, pero no será en el corto plazo.

En las últimas horas, en diálogo con Como Te Va, Martín Aráoz, agente del deportista, exteriorizó noticias positivas relacionadas al arquero en cuestión. "Estamos charlando con el club para que Franco esté tranquilo y cómodo, lo principal es que nunca habló con Gallardo para querer irse, eso es una mentira. Él se va a quedar en River por un largo tiempo", indicó.

Por otra parte, asegurando que Armani se encuentra a gusto en la institución, el representante del ex Atlético Nacional aseguró: "El país está en una situación difícil, es muy particular la decisión de cada jugador. Franco está muy bien y contento. Estamos tratando de mejorar su contrato. Él prioriza el grupo y el reto deportivo por sobre lo monetario. No piensa en irse, estamos charlando para que siga en el club".

Esa extensión del vinculo entre River y Armani se daría por un año más, es decir, en junio del 2023 se le terminaría el contrato y, con 36 años, pegaría la vuelta a Colombia, para jugar los últimos años en Atlético Nacional y, como lo prometió, radicarse de por vida en Medellín.

