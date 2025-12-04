La Selección de Colombia está a pocas horas de conocer qué grupo tendrá en el Mundial de 2026. No obstante, al ser la primera Copa del Mundo con 3 sedes, también se tiene que tomar en cuenta las distancias que los equipos deben recorrer en viajes.

De momento, solo habría dos grupos “complicados” por el tema viajes. Los dos grupos a “evitar” son el A y el B. En el grupo A se jugará entre México y Atlanta, por lo cual es un despliegue importante en un pequeño lapso de tiempo. En este tipo de torneos se prioriza el descanso y evitar largos tramos de viaje.

Por otro lado, el grupo B también se presenta complicado para cualquier equipo que caiga ahí, ya que es un grupo que en su mayoría se jugará en Toronto y en la Costa Oeste de Estados Unidos, haciendo despliegues importantes, incluso hasta para los aficionados.

La FIFA también confirmó que todo este itinerario de viajes se conocerá apenas el sábado 6 de diciembre de 2025. Con el sorteo solo quedará claro qué grupos están armados para la Copa del Mundo, pero no las sedes y los estadios donde jugarán esos partidos.

El trofeo de la Copa del Mundo estará en el sorteo. (Foto: GettyImages)

Colombia está en el Bombo 2, por lo cual, habrá que esperar hasta una parte más adelante del sorteo para conocer en qué zona del mundial cae. El equipo de Néstor Lorenzo también viene haciendo amistosos en Estados Unidos, para irse “acoplando” a lo que será el Mundial.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

¿A qué hora será el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se desarrollará este viernes, 5 de diciembre de 2025. Se podrá ver en diferentes países desde estos horarios:

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

