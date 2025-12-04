El Mundial de 2026 será el último mundial en la carrera de Enner Valencia y fue el mismo delantero el que lo confirmó. El histórico goleador de Ecuador ya no volverá para Eliminatorias y ahora confirmó que este torneo sería el último con ‘La Tri’.

Ya en Eliminatorias ante Argentina, Enner Valencia jugó su último partido y se despidió marcando el gol que hizo ganar a ‘La Tri’ sobre los campeones del mundo. Por lo cual, el delantero confirmó que este será su último torneo con ‘La Tri’ en toda su gran carrera.

“Lo hemos hablado con la familia, es mi último Mundial y con el apoyo del grupo buscamos hacer un gran Mundial“, comentó Enner en un evento en Ecuador. Valencia ahora sí se iría de la Selección de Ecuador, para darle el paso a otras generaciones que prometen buenos delanteros.

El máximo goleador de la historia de la Selección de Ecuador, y habitual figura en los mundiales, está en la misma línea que Beccacece, la de hacer el mejor mundial de la historia de ‘La Tri’. Ecuador llegará a la Copa del Mundo, como uno de los favoritos a pelear el torneo.

Enner Valencia jugará su último mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Enner Valencia también reveló que le gustaría enfrentar a Francia en el Mundial de 2026. “Me encantaría enfrentar a Francia. Quiero jugar con ese tipo de selecciones por los jugadores que tiene“, reveló el actual goleador de Pachuca de México.

Salvo una lesión de último momento, la convocatoria de Enner Valencia es fija para el Mundial 2026. Por lo cual, el delantero ecuatoriano estará disputando la que sería su tercera copa del mundo. El goleador fue figura en Brasil 2014 y también en Qatar 2022.

Los números de Enner Valencia con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Enner Valencia ya ha jugado 103 partidos entre todas las competencias. Marcando 48 goles y dando 15 asistencias. El delantero es el máximo goleador de la historia de Ecuador en todos los torneos.

¿A qué hora será el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se desarrollará este viernes, 5 de diciembre de 2025. Se podrá ver en diferentes países desde estos horarios:

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

