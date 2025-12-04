Ahora la mayor esperanza de la Selección de Ecuador y sus hinchas es que ninguno de sus jugadores importantes se lesione. Desde Europa reportan que uno de los titulares sufrió una fractura.

Nilson Angulo se fracturó la mano en el último partido del Anderlecht, sin embargo para alivio de los hinchas del club belga y de la ‘Tri’, la lesión no es de gravedad.

El ecuatoriano incluso tuvo minutos en el partido del Anderlecht vs. GENK, y aunque no es de gravedad tendrá que tener unos partidos de descanso para recuperarse.

Para la convocatoria de Ecuador, Nilson Angulo es uno de los elementos más importantes e incluso es titular indiscutible por la banda zurda por sobre otros jugadores.

Enner Valencia también había sufrido una lesió pero estará listo para comienzos del 2026, mismo caso que Moisés Caicedo que tendrá descanso en su rodilla por suspensión.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Nilson Angulo – Selección Ecuador

