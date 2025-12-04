El jugador ecuatoriano que “se ofreció” a jugar en Barcelona SC para la temporada 2026

Barcelona SC ya no pelea por ningún título en la temporada 2025, la de su centenario. Por lo cual, los amarillos están buscando una plantilla que les permita competir para la temporada 2026. De ahí que, ya estén buscando nuevos fichajes y ahora hasta una figura del extranjero “se ofreció”.
En diálogo con Radio Caravana, Adonis Preciado reconoció que él quiere volver a Ecuador para jugar con Barcelona SC: “Como saben, acá estoy en casa. Vine a visitar a los compañeros, al staff y ustedes saben que me siento identificado acá y que sea lo que Dios quiera, yo estoy a disposición. Yo amo a Barcelona SC, como siempre lo he dicho, vamos a esperar que salga”, comentó el jugador sobre un posible regreso.
Adonis Preciado se marchó de Barcelona SC y ha tenido un paso aceptable por México, sin embargo, desde su salida el equipo amarillo no pudo conseguir un reemplazo de garantías. Esto sigue invitando al jugador ecuatoriano a pensar en un posible regreso.
Por otro lado, Barcelona SC tampoco descarta volverlo a tener, ya a mediados de 2025 se especuló con un posible fichaje, pero este no se dio. Ahora, Adonis Preciado sigue teniendo contrato en México, pero le abre la puerta a trabajar con Rescalvo.
Adonis Preciado fue titular en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)
Ya Barcelona SC está trabajando en la plantilla que debe armar para la siguiente temporada. Suenan diferentes jugadores para el ataque, como Bruno Caicedo, Álex Arce, entre otros. También se tendrán que definir algunas salidas para que se den los fichajes.
Los números de Adonis Preciado en Barcelona SC
En su carrera por Barcelona SC, Adonis Preciado jugó un total de 152 partidos. Marcando 10 goles y dando 18 asistencias. El delantero estuvo en cancha más de 7.000 minutos. Se marchó a México, tras varios años siendo un titular fijo en el ataque amarillo.
