Sorteo del Mundial 2026 HOY: ¿Qué canal pasa el sorteo de la Copa del Mundo?

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se realiza el sorteo del Mundial 2026. Todas las selecciones conocerán el camino para ir a buscar la gloria eterna y los aficionados también estarán pendientes de qué rivales tendrían sus equipos. Estos son los canales para ver el sorteo.

¿Qué canales pasarán el sorteo del Mundial 2026?

Además de que la FIFA transmitirá el sorteo por FIFA+, también se podrá ver en los diferentes países en los canales dueños de los rechos.

Argentina: TyC Sports

TyC Sports Chile: Chilevisión

Chilevisión Colombia: Caracol y RCN

Caracol y RCN España: TVE

TVE Estados Unidos: Telemundo y Peacock

Telemundo y Peacock México: TUDN, VIX y TV Azteca

TUDN, VIX y TV Azteca Ecuador: Teleamazonas

Teleamazonas Perú: América TV

Se define el sorteo para el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

¿A qué hora será el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se desarrollará este viernes, 5 de diciembre de 2025. Se podrá ver en diferentes países desde estos horarios:

