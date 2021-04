Franco Navarro acusó al árbitro de ser hincha de Alianza Lima

Alianza Lima venció a Deportivo Municipal por la tercera fecha de la Liga 1. El tanto lo hizo Jefferson Farfán en su vuelta al fútbol peruano, sin embargo, la jugada polémica del partido fue el claro penal que no se cobró para el cuadro edil.

Una fuerte entrada de Steven Rivadeneyra terminó en falta hacia Roberto Ovelar, pero el árbitro Joel Alarcón no lo interpretó así, lo que generó la molestia de Franco Navarro, técnico de Deportivo Municipal.

Al término del partido, Franco indicó: "Es una vergüenza no cobrar ese penal. Si Alarcón es hincha de Alianza Lima, no me importa; pero con su experiencia no puede pasar por alto esa acción”.

Sobre las acciones del partido, señaló: “Fue un partido intenso desde el primer minuto. Complicamos a Alianza en gran parte del partido. Tuvimos nuestras posibilidades de gol, pero no se pudo”.

El próximo encuentro de Deportivo Municipal será ante Sporting Cristal, mientras que Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo.

Lee También