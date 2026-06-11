Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa por el Grupo A del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Corea del Sur y República Checa se verán las caras el día de hoy en la jornada inaugural del Mundial 2026. A continuación, conoce cómo seguir este gran partido en el Estadio Guadalajara.

Corea del Sur y República Checa se encuentran hoy en el marco de la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026. El Estadio Guadalajara será testigo de uno de los partidos inaugurales de la competición y claramente la intención de cada quien es empezar con el pie derecho. Es así que ahora podrás enterarte de todos los detalles más importantes para no perderte este duelo.

En cuanto al nivel de ambas selecciones, Corea del Sur tiene en Son Heung-min a su gran estrella y en el que los hinchas confían para hacer un buen papel en este Mundial 2026. Por otro lado, Patrik Schick es el goleador de una República Checa que pretende ser una de las buenas sorpresas del Grupo A. Nos espera un partido de diversas emociones en el arranque de este tremendo campeonato.

¿A qué hora juegan Corea del Sur vs. República Checa por el Grupo A del Mundial 2026?

20:00 | México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

21:00 | Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

22:00 | Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (12/06)

¿Dónde ver Corea del Sur vs. República Checa por el Grupo A del Mundial 2026?

Venezuela | Dsports

Ecuador, Perú y Uruguay | DGO, Dsports y Paramount+

Colombia | Win Sports, Win Play, DGO, Amazon Prime Video, Dsports, Paramount+ y Win Fútbol+

Chile | DGO, Amazon Prime Video, Dsports y Paramount+

Argentina | DGO, Dsports, Paramount+, TyC Sports, TyC Sports Play y Amazon Prime Video

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos | Fox Sports 1, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4k y Fubo Sports.

España | DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial.

Posibles alineaciones de Corea del Sur vs. República Checa por el Grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur | Seung-Gyu Kim; Kim Min-Jae, Han-beom Lee, Kim Tae-Hyeon, Young-woo Seol, Tae-seok Lee; Jens Castrop, Jin-gyu Kim, Lee Kang-in; Cho Gue-Sung, Hwang Hee-Chan. DT: Hong Myung-Bo.

República Checa | Matej Kovar; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Vladimir Coufal, David Jurasek; Tomas Soucek, Vladimir Darida, Pavel Šulc; Lukas Provod, Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

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La tabla de posiciones del Grupa A del Mundial 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 México 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 3 República 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

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