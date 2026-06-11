FIFA le da una mala noticia a Conmebol a menos de 24 horas para el inicio del Mundial

A menos de 24 horas para el inicio de la Copa del Mundo, Conmebol toma nota de los cambios aprobados en el mercado de fichajes.

Mucho movimiento en FIFA a menos de 24 horas para el inicio del Mundial. Diferentes medios de comunicación publican que se aprueban diferentes cambios en el mercado de fichajes que tendrán un efecto tajante en cuanto a los principales jugadores de Conmebol. Retener el talento joven será cada vez más difícil.

Desde Diario AS lo resumen en dos claras vertientes. En primer lugar, se hará obligatorio que cada club y jugador acuerden una cláusula de rescisión en el vínculo contractual que les une. Algo que hasta la fecha estaba únicamente estipulado de manera obligatoria en LaLiga española. Que se haga a nivel internacional obligará a que cualquier futbolista con contrato en vigor en Latinoamérica tenga una vía de escape a Europa.

En este sentido también aparece un peligro enorme de cara a los menores de edad. A partir del 1 de julio, la FIFA permitirá que cualquier jugador de 16 años pueda firmar un vínculo contractual de 5 temporadas con un equipo por fuera de su Confederación. Un contexto que hará más difícil para los equipos de Conmebol retener talento. También que potenciará que fichajes como el de Endrick, Estevao o Franco Mastantuono sean cada vez mejor vistos por los jóvenes talentos al tratarse de acuerdos contractuales más longevos en el tiempo.

No son pocos los territorios de Sudamérica que podrían sufrir una fuga de talento masiva. Cuestiones como los fichajes por patria potestad de la Argentina desde clubes italianos y el deseo de los principales equipos del viejo continente por incorporar talento joven antes de que este explote se unen. Todos a prueba de cara a la próxima temporada y en un contexto donde las diferencias económicas entre ambas Confederaciones es cada vez más grande, a excepción de lo que pasa en Brasil.

Será cada vez más sencillo para Europa quedarse con las joyas de Conmebol: GETTY

Debe remarcarse que la FIFA aprueba estos cambios gracias a toda su saga con Lassana Diarra. Un choque a nivel contractual que derivó en la justicia ordinaria y donde el francés pedía retribuciones por parte del máximo ente del fútbol mundial al no dejarle abandonar por entonces el Lokomotiv Moscú. En aquel entonces, el francés había rescindido su contrato de manera unilateral con el equipo ruso al entender que existían vías legales para hacerlo.

Publicidad

¿Cuándo abren y cierran los mercados en Europa?

Las operaciones no estarán en vigor mayoritariamente hasta el 1 de julio. Se escapa de esta norma la Premier League de Inglaterra, donde desde el día 17 de junio ya se puede tener a los futbolistas incorporados en sus nuevas plantillas. El resto de las grandes ligas lo hará a inicios del séptimo mes con una clara fecha de final que también supone un riesgo para el fútbol de Conmebol.

Desde hace varios años es usual ver cómo los torneos de nuestro lado del mundo pierden jugadores cuando ya han empezado sus campeonatos. Las 5 grandes ligas europeas suelen cerrar su ventana de incorporaciones en la última semana del mes de agosto. Torneos como Brasil, Argentina o Colombia ya tienen hasta un 20% de su certamen local en marcha por entonces. Todo ello sin margen de acción gracias al cierre de sus mercados en las semanas previas.

Datos claves

La FIFA aprobó dos cambios obligatorios en el mercado de fichajes internacionales.

aprobó dos cambios obligatorios en el mercado de fichajes internacionales. Cada club y futbolista deberán pactar una cláusula de rescisión en sus contratos.

en sus contratos. Los menores de 16 años podrán firmar contratos de cinco temporadas en Europa.