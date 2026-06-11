Para sorpresa de todos, la Selección de Costa de Marfil es mucho más cara que la Selección de Ecuador.

La Selección de Costa de Marfil no deja de sorprender a todos los aficionados ecuatorianos para el Mundial 2026. El equipo africano se presenta como un gran rival y hay varios rubros en los que acaba superando al equipo de Sebastián Beccacece.

Para este Mundial 2026, la Selección de Ecuador llega con un valor de mercado de 368.7 millones. Es el valor de mercado más caro de su historia, sin embargo, este precio se acaba quedando muy lejos de lo que cuesta su rival, Costa de Marfil.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, Costa de Marfil llega a este Mundial 2026 con un valor de mercado de 522.1 millones. Los ‘Elefantes’ acabaron superando a ‘La Tri’ y se ubican en el puesto 11 de las selecciones más caras de este Mundial.

Costa de Marfil ya le gana a Ecuador en este rubro y después del amistoso en el que venció a Francia, la tensión aumentó. El partido también es importante para los ‘Elefantes’ pesando en esa chance de avanzar a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

La Selección de Costa de Marfil está entre las más caras del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El jugador más caro de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador tiene como su jugador más caro a Moisés Caicedo. El volante del Chelsea, ahora tiene un valor de mercado de 100 millones de euros. El tricolor perdió 10 millones en su precio, tras una muy mala temporada con Chelsea que le pasó factura.

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El jugador más caro de Costa de Marfil

En este rubro, Ecuador sí supera a Costa de Marfil, puesto que, su jugador más caro es Yan Diomande, que tiene un valor de mercado de 90 millones de euros. El extremo izquierdo promete ser un importante dolor de cabeza para la Selección de Ecuador en el debut.

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