El organismo rector obligó a la selección caribeña a modificar su indumentaria por contener posibles mensajes políticos.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección de Haití se vio obligada a realizar cambios en su uniforme luego de que la FIFA determinara que algunos elementos del diseño podían interpretarse como un mensaje político, algo prohibido por los reglamentos de equipamiento del organismo.

La medida afectó una de las características más llamativas de la camiseta confeccionada por la empresa colombiana Saeta, que incluía referencias a la Batalla de Vertières de 1803, enfrentamiento histórico considerado decisivo en el proceso que condujo a la independencia haitiana de Francia.

El diseño que Haití tuvo que modificar en su camiseta (Archivo).

Fue la propia marca deportiva la que confirmó las modificaciones mediante un comunicado difundido este miércoles. “Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA”, señaló la compañía.

La empresa también defendió el concepto original del uniforme, asegurando que nunca tuvo un objetivo político. “El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política”, explicó.

De esta forma, Haití llegará a la Copa del Mundo con una versión modificada de su camiseta, después de que la FIFA exigiera los cambios para cumplir con las normas que regulan los mensajes y símbolos presentes en los uniformes oficiales del torneo.

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¿Cuándo juega Haití y qué grupo integra?

Haití integra el Grupo C del Mundial 2026 junto a Brasil, Marruecos y Escocia. Eldebut de los caribeños será el próximo sábado 13 de junio a las 20:00 horas de Colombia ante los europeos en Foxborough.