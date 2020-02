Se lesionó en los momentos claves y cuando no lo hizo simplemente no estuvo a la altura. No obstante, por primera vez, Wanchope Ábila parece arrancar bien de atrás el año en Boca.

Miguel Ángel Russo lo puso recién en la segunda parte contra Independiente en La Bombonera y prefirió a Franco Soldano en Córdoba, en lo que fue triunfo por 2-1 ante Talleres.

El próximo sábado, cuando el segundo de la Superliga Argentina reciba en su casa a Atlético Tucumán, parece que tampoco irá desde el arranque.

Para colmo, este miércoles, el conductor Hernán Castillo dio detalles de un feo cruce que tuvo el centrodelantero xeneize con un ayudante del flamente director técnico.

"Wanchope le dijo 'no me jodas' o 'andá a c****' al entrenador de arqueros de Russo. Bueno, están los otros bien, vos decís esto... Andá a descansar. Eso pasó", aseguró en Halcones y Palomas.

No da su mejor versión adentro de la cancha y para colmo también se equivoca afuera. De los peores momentos de Wanchope en Boca.

+ El video:

#HalconesYPalomas | �� @HernanSCastillo y una intimidad de Boca: "Wanchope se cruzó con el ayudante de arqueros de Russo y le dijo una frase fuerte" �� pic.twitter.com/Txe6rx7Bjn — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 5, 2020

