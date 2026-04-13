Ha terminado la primera fase del Sudamericano Sub 17 de Paraguay. Selecciones como Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia ya tienen su pasaje asegurado para el Mundial de Qatar que llegará a finales de este año. Así se define el certamen por tierras guaraníes y los cupos que quedan en el aire.

Tras el final de la primera fase, Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia se encuentran clasificadas a las semifinales. Ecuador vs. Argentina y Brasil vs. Colombia serán los choques del 16 de abril para buscar a los finalistas de una edición que se define el día 19 de abril. Quedan todavía tres cupos que se terminarán de decidir en los próximos días.

La clave pasa por el formato final de CONMEBOL para los eliminados en la lucha por el título. Ahí las selecciones que quedaron 3 y 4 en sus respectivas zonas (Uruguay, Venezuela, Bolivia y Chile), se batirán en choques de eliminación directa que entregan dos cupos directos a primeras de cambio. Los perdedores de ambos compromisos tendrán una ultima bala en el duelo del 18 de abril. Quien pierda ambos choques se queda sin pasaje a Oriente Medio.

Bolivia vs. Chile y Uruguay vs. Venezuela son las llaves. Así quedó conformado todo después de que en la fase regular Brasil y Ecuador quedasen como líderes. Argentina y Colombia les siguen en una clasificación general que dejó de esta forma el final del Sudamericano Sub 17 de Paraguay. Los partidos del Final Four serán disputados el 15 de abril para buscar dos nuevos integrantes de Conmebol en el Mundial de Qatar.

Qatar será la sede del Mundial sub 17 del 2026: GETTY

Hasta la fecha y en 20 partidos, se han registrado un total de 53 goles. Thomas De Martís, ariete de 16 años de Argentina, es hasta la fecha el máximo anotador de esta edición con un total de 6 gritos sagrados. Le sigue Santiago Londoño de Colombia con 5 y cierra el podio el venezolano Diego Claut con un total de 4 anotaciones. Argentina, Brasil, Ecuador y Colombia ya están dentro de una Copa del Mundo que tendrá como sede a Qatar hasta el 2029.

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¿Cuándo se juega el Mundial Sub 17 de Qatar?

Todo ocurrirá en noviembre, pero todavía no hay fechas confirmadas. Lo que si se sabe es que todo se realizará en un formato novedoso y donde hasta 48 naciones tendrán la posibilidad de luchar por la corona. 12 grupos de 4 integrantes, la clave para realizar una edición donde ya los Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina tienen su boleto asegurado.

UEFA es quien más cupos tiene, pues aportará 11 representantes en total. CAF en África contará con 10, mientras en la AFC tendrán 9 embajadores en el torneo. CONMEBOL con 7, Oceanía con 3 y CONCACAF con otras 3, la composición final del certamen que desde noviembre nos mostrará a algunas de las grandes figuras del mañana.

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