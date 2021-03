Qué canal transmite Macará vs. Emelec por la Copa Sudamericana

Comienza la Copa Sudamericana pone primera en cuanto al desarrollo de su competición con la primera fase previa para acceder a la novedosa fase de grupos, inédito e inaugural en un certamen que existe desde 2002. En este caso, el duelo de clubes ecuatorianos lo van a protagonizar Macará y Emelec, que se cruzaron hace cuatro días, a llevarse a cabo el partido HOY martes 16 de marzo desde el Estadio Bellavista. El juego tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de DirecTV Sports a las 17:00 hora local.

El "Ídolo Ambateño" va a llevar a cabo su segunda participación en la competición internacional, siendo la primera en 2019, cuando quedó eliminado en la segunda fase al caer contra Royal Pari de Bolivia. Fuera de ello, los liderados por el uruguayo Eduardo Favaro vienen de empatar en 1 contra su oponente de turno y están en la cuarta colocación del Torneo Apertura 2021, a cinco unidades de Barcelona de Guayaquil.

Mientras que del otro lado, "El Bombillo" tendrá su décima presentación en la Sudamericana. Lo cierto es que los mencionados solamente pudieron llegar a cuartos de final como lo mejor en resultados, cuando en 2014 llegó a dicha instancia para luego quedar eliminado por Sao Paulo. Conocida su más reciente resultado, lo cierto es que los liderados por el español Ismael Rescalvo marcha segundo en el campeonato doméstico a dos unidades de Guayaquil.

Como se mencionó antes, los autores de los goles de la reciente igualdad fueron Facundo Barceló, de penal, y Jhon Santacruz. Macará no se impone desde el 1° de marzo del año pasado, cuando Aníbal Leguizamón anotó en contra en la victoria por la mínima. Mientras que Emelec no gana hace casi dos años, cuando en la vuelta por los cuartos de final de los Play Off afrontados el 29 de noviembre de 2019 se llevaron la victoria por 2-1. Romario Caicedo y Edwuin Pernía marcaron en lo que luego fue descontado por Jonathan de la Cruz de penal.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Macará y Emelec por la Copa Sudamericana?

El juego entre Macará y Emelec se realizará HOY martes 16 de marzo en el Estadio Bellavista.

Horario y canal de TV:

Argentina: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Chile: 19:15 horas

Paraguay: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Bolivia: 18:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Perú: 17:15 horas

México: 16:15 horas

Estados Unidos: 14.15 horas PT / 17.15 horas

Transmisión: ¿cómo ver el partido en vivo y en directo?

Hacia Ecuador, como también gran parte de Sudamérica, el encuentro se podrá ver desde la pantalla de DirecTV Sports. Para Estados Unidos, el partido se emitirá por beIN SPORTS.

Lee También