Brasil suma un duro rival para su plan de albergar el Mundial de Clubes 2029

Tras la edición del Mundial de Clubes que se llevó a cabo en 2025 en los Estados Unidos, en el cual participaron 32 equipos entre los que hubo representantes de todas las confederaciones, la FIFA ya pone el foco en su próxima edición que se desarrollará en el 2029, para la cual sumó un nuevo aspirante como anfitrión.

Semanas después de que el Chelsea alzara el trofeo en el MetLife Stadium al vencer en la Final al París Saint-Germain, se conoció que la Confederación Brasileña de Fútbol presentó a Gianni Infantino su intención de recibir el torneo en su siguiente realización.

La infaestructura que le quedó de la Copa Mundial 2014, y la extensión de territorio, le da el respaldo suficiente para proponerse como una opción, incluso, si la entidad que regula el fútbol a nivel global toma la decisión de ampliar los cupos de 32 a 48, tal como ya lo hizo con el certamen de combinados nacionales.

Sin embargo, a Brasil le surgieron dos grandes rivales. El primero es Marruecos, que ya mostró en la Copa Africana de Naciones que también tiene estadios acordes a lo que pretende FIFA (más allá de los numerosos incidentes en la Final y en otros partidos de la competencia). Además, será una de las sedes del Mundial 2030, por lo que albergar el campeonato de equipos sería una buena oportunidad para ponerse a prueba y ajustar alguna cuestión para el año que le sigue en caso de ser necesario.

Y el otro es México, que también cuenta con estadios a la altura de la Copa del Mundo. De hecho, en el Estadio Azteca de la CDMX, en el Estadio Akron de Guadalajara y en el Estadio de Monterrey, se jugarán partido del Mundial 2026, entre ellos, el inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Presidente de la Liga MX confirma las intenciones de México de ser sede del Mundial de Clubes 2029

“México tiene un lugar sólido en la FIFA, es la Federación número siete en valor de FIFA, así que creo que nos ayuda a aspirar ahora que vienen torneos de clubes”, dijo al respecto Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, que a su vez cumple funciones en la Federación Mexicana de Fútbol.

Publicidad

Publicidad

ver también El giro inesperado que haría la FIFA para el partido inaugural del Mundial 2026

ver también FIFA mete presión a las reformas del Estadio Azteca a menos de 100 días del inicio del Mundial

En ese mismo sentido, Arriola amplió: “Pocos países tienen la capacidad e infraestructura de conectividad y garantizar todos los demás elementos como México. Si el siguiente Mundial de Clubes será en 2027 y el siguiente en 2029, a nosotros nos encantaría participar”.