El tuit de Martín Liberman al enterarse de la vuelta de Di María a la Selección

En la primera fecha FIFA del año, la Selección Argentina logró un triunfo doble que la ubicó en la cima de la tabla de clasificación a Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se sacó de encima el estigma de que la albiceleste no puede ganar en la altura y derrotó a Bolivia en La Paz luego de derrotar por la mínima a Ecuador en La Bombonera.

Esto provocó que el entrenador lograse callar momentáneamente las críticas de quienes lo cuestionaban en el cargo.

Algunas de ellas regresaron al confirmarse el regreso de Ángel Di María al combinado nacional para los duelos ante Paraguay y Perú.

Es que el Fideo está pasando un momento tan bueno que obligó al DT a incorporarlo a la nómina de convocados para los próximos compromisos.

Esto provocó que el periodista Martín Liberman volcase en Twitter su descargo sobre el tema: "No comprendo el regreso de Di María a la selección. El equipo sacó los 6 puntos y Scaloni me dijo en Oral Deportiva que lo que está bien, no se toca! El de PSG pegó 2 gritos y esta de regreso. No discuto sus cualidades pero tampoco olvido sus actuaciones en la selección", sentenció.

No comprendo el regreso de Di maría a la selección. El equipo sacó los 6 puntos y Scaloni me dijo en @oraldeportivaok que lo que está bien, no se toca! El de PSG pegó 2 gritos y esta de regreso. No discuto sus cualidades pero tampoco olvido sus actuaciones en la selección. — Martin Liberman (@libermanmartin) November 6, 2020

La última aparición del futbolista en el equipo nacional fue en la Copa América del año pasado, donde realizó un pobre papel. El haber sido clave en el PSG que llegó a la final de la Champions League lo ubicó de vuelta en el radar del técnico, que incorpora jerarquía en un lugar donde se necesita.

