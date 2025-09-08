Es tendencia:
Seleccion Ecuador

Lionel Scaloni se rinde ante la Selección de Ecuador: “Es de las mejores del mundo”

Scaloni se alinea con Beccacece y pone a la Selección de Ecuador como una de las mejores del mundo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Scaloni elogió a Ecuador de manera sorprendente
© GettyImages/ Edit BVScaloni elogió a Ecuador de manera sorprendente

Este martes 9 de septiembre de 2025 se enfrentarán por el final de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador vs Argentina. Ambos equipos fueron los primeros en clasificar al Mundial de 2026 por parte de la Conmebol. No obstante, ahora Scaloni lo puso como uno de los mejores equipos del mundo.

En rueda de prensa previo al partido contra Ecuador, Lionel Scaloni lo puso como un gran equipo: “De Ecuador me preocupa todo. Para mí, Ecuador es de las mejores selecciones del mundo, no sólo de Sudamérica. Le va a poner las cosas difíciles a nosotros y a todos con los que juegue en el Mundial. Están haciendo un gran trabajo, juegan con su gente, se despiden ahí de las Eliminatorias”, comentó el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

Por otro lado, Scaloni también advirtió que ahora la Selección de Ecuador está siendo muy ofensiva y que está buscando hacer las cosas muy bien: “Intentan ser muy ofensivos y lo han conseguido. Tienen un funcionamiento muy claro y será un partido complicado”, agregó el entrenador.

Las palabras de Scaloni llegan en un contexto donde la hinchada de la Selección de Ecuador está muy molesta con ‘La Tri’, pero no con los jugadores, sino que la molestia pareciera venir directamente contra Beccacece. El DT es muy cuestionado después de que Ecuador sumara su cuarto empate consecutivo por 0 a 0.

Piero Hincapié recibió la mejor noticia de todas para su debut en Arsenal

Piero Hincapié recibió la mejor noticia de todas para su debut en Arsenal

Tweet placeholder

La Selección de Ecuador ha sido uno de los equipos que más ha complicado a los campeones del mundo. Recientemente en la Copa América 2024, Ecuador llevó a Argentina a definir la clasificación desde el punto penal, y estuvieron cerca de eliminarlos en los 90 minutos. Al final pasó Argentina que ganó el título.

Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador

Hernán Galíndez se va contra Jefferson Montero por ofrecer a José Mourinho a Ecuador

Los números de Ecuador en estas Eliminatorias

La Selección de Ecuador comenzó en el último lugar en esta tabla de posiciones de las Eliminatorias, ya que estaba sancionado con 3 puntos menos. No obstante, se pudo recuperar y fue hasta segundo en la clasificatoria. Ahora ‘La Tri’ se ubica en el cuarto lugar con 26 puntos y +8 de gol diferencia.

¿A qué hora juega Ecuador vs Argentina?

El partido de Ecuador vs Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará desde las 18H00 (Ecuador) 20H00 (Argentina). El partido comenzará media hora antes que los otros encuentros de la Eliminatoria.

Tras el empate de Ecuador y la victoria de Australia así estaría el ranking FIFA

Tras el empate de Ecuador y la victoria de Australia así estaría el ranking FIFA

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
